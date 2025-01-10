У Тернополі сперечаються через брендовану жилетку місцевого чиновника

Чиновника захотіли захейтити, але не вийшло

У соціальних мережах Тернополя розгорнулася дискусія навколо жилетки Tommy Hilfiger вартістю понад 10 тисяч гривень, у якій з'явився на фото новопризначений голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода. У такому одязі його помітили на одному з офіційних заходів.

Допис з'явився у групі "Новини корупції у Тернополі" з прозорим наміром викликати негативну реакцію. Автором допису є явно щойно створений профіль. Проте більшість коментаторів стала на захист посадовця.

"Десять тисяч гривень — це зараз не такі великі гроші, особливо якщо порівнювати із зарплатами прокурорів та суддів у 150 тисяч", — зазначають користувачі мережі.

Найбільший резонанс викликав коментар Володимира Суля, який іронічно висміяв критиків: "Має в куфайці ходити, щоб задовільнити заздрощі пліснявого совка… Має жити у землянці за Петриками (село біля Тернополя — Ред.) в лісі, день народження жінці справляти в чебуречній".

Втім, знайшлися й ті, хто підтримав критику: "Чого той нероба має жити краще за простий народ? Злодійська вся наша тернопільська влада. За що взяли собі такі премії? А пенсіонери скидаються на дрони".

Для порівняння, деякі високопосадовці України відкрито носять одяг, аксесуари та взуття вартістю в тисячі доларів.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що Кулеба засвітив дуже дорогий піджак. Своїм виглядом він викликав неабияке обговорення в Мережі.