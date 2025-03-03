Привязывали к стульям и оставляли без присмотра: что известно о проверках в реабилитационном центре для детей Николаевской области
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Связаны младенцы и нехватка персонала: какие нарушения обнаружили в детских учреждениях.
Проверка, проведенная представителями Офиса омбудсмана, выявила многочисленные нарушения прав детей в учреждениях Николаевской области. Наиболее шокирующим фактом стало то, что воспитанников связывали ремнями, фиксировали в стульях для кормления и детских колясках.
Как сообщает Офис омбудсмана Украины, в Центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детей привязывали, чтобы они не требовали внимания. Такие меры применяли даже к 6-месячному младенцу. Администрация заведения оправдывала это "предотвращением травмирования".
Европейский комитет по предотвращению пыток отмечает, что фиксация детей недопустима, однако персонал центра осуществлял это без медицинских показаний и документального обоснования.
Кадровый хаос и алкоголь в заведении
Проверка обнаружила, что уход за восемью детьми, из которых пятеро младенцев и трое тяжелобольных, осуществляли только двое работников. В то же время, согласно документации, в день проверки в штате числилось 89 сотрудников.
Также в подсобных помещениях заведения нашли алкоголь, что вызывает еще большее беспокойство относительно отношения к детям.
Проблемы в специальных школах и лицеях
Мониторинг охватил также такие заведения, как:
- Лысогорская специальная школа
- Антоновский художественный лицей
- Вознесенская специальная школа
Там обнаружили ряд серьезных проблем :
- Отсутствие качественного образования – дети учились дистанционно через мессенджеры, хотя в заведении были классы и спортзалы.
- Выдача просроченных психотропных препаратов – один из детей получал опасные медикаменты.
- Антисанитария и нехватка медицинского ухода – дети, больные чесоткой, более недели находились в изоляторе без врачебного осмотра.
Реакция Офиса омбудсмана и прокуратуры
По результатам проверки Офис омбудсмана направил заявление о преступлении в Офис генерального прокурора. В деле рассматривается статья 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).
Эти нарушения вызывают серьезную обеспокоенность и нуждаются в немедленном вмешательстве со стороны правоохранителей. Омбудсман призвал государственные органы принять меры по защите детей и обеспечению им надлежащих условий проживания и воспитания.
Ранее "Телеграф" писал о том, как пережить пытки и сексуальное насилие, о темах-табу и триггерах в общении с людьми с опытом плена, роли семьи и общества в посттравматической реабилитации.