Привязывали к стульям и оставляли без присмотра: что известно о проверках в реабилитационном центре для детей Николаевской области

Связаны младенцы и нехватка персонала: какие нарушения обнаружили в детских учреждениях.

Проверка, проведенная представителями Офиса омбудсмана, выявила многочисленные нарушения прав детей в учреждениях Николаевской области. Наиболее шокирующим фактом стало то, что воспитанников связывали ремнями, фиксировали в стульях для кормления и детских колясках.

Как сообщает Офис омбудсмана Украины, в Центре медицинской реабилитации и паллиативной помощи детей привязывали, чтобы они не требовали внимания. Такие меры применяли даже к 6-месячному младенцу. Администрация заведения оправдывала это "предотвращением травмирования".

Европейский комитет по предотвращению пыток отмечает, что фиксация детей недопустима, однако персонал центра осуществлял это без медицинских показаний и документального обоснования.

Кадровый хаос и алкоголь в заведении

Проверка обнаружила, что уход за восемью детьми, из которых пятеро младенцев и трое тяжелобольных, осуществляли только двое работников. В то же время, согласно документации, в день проверки в штате числилось 89 сотрудников.

Также в подсобных помещениях заведения нашли алкоголь, что вызывает еще большее беспокойство относительно отношения к детям.

Проблемы в специальных школах и лицеях

Мониторинг охватил также такие заведения, как:

Лысогорская специальная школа

Антоновский художественный лицей

Вознесенская специальная школа

Там обнаружили ряд серьезных проблем :

Отсутствие качественного образования – дети учились дистанционно через мессенджеры, хотя в заведении были классы и спортзалы.

– дети учились дистанционно через мессенджеры, хотя в заведении были классы и спортзалы. Выдача просроченных психотропных препаратов – один из детей получал опасные медикаменты.

– один из детей получал опасные медикаменты. Антисанитария и нехватка медицинского ухода – дети, больные чесоткой, более недели находились в изоляторе без врачебного осмотра.

Реакция Офиса омбудсмана и прокуратуры

По результатам проверки Офис омбудсмана направил заявление о преступлении в Офис генерального прокурора. В деле рассматривается статья 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

Эти нарушения вызывают серьезную обеспокоенность и нуждаются в немедленном вмешательстве со стороны правоохранителей. Омбудсман призвал государственные органы принять меры по защите детей и обеспечению им надлежащих условий проживания и воспитания.

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