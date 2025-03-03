Привʼязували до стільців і залишали без нагляду: що відомо про перевірки у реабілітаційному центрі для дітей на Миколаївщині
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Зв’язані немовлята та нестача персоналу: які порушення виявили у дитячих закладах.
Перевірка, проведена представниками Офісу омбудсмана, виявила численні порушення прав дітей у закладах Миколаївської області. Найбільш шокуючим фактом стало те, що вихованців зв’язували ременями, фіксували у стільцях для годування та дитячих візочках.
Як повідомляє Офіс омбудсмана України, у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітей прив’язували, щоб вони не вимагали уваги. Такі заходи застосовували навіть до 6-місячного немовляти. Адміністрація закладу виправдовувала це "запобіганням травмуванню".
Європейський комітет із питань запобігання катуванням наголошує, що фіксація дітей неприпустима, проте персонал центру здійснював це без медичних показань і документального обґрунтування.
Кадровий хаос та алкоголь у закладі
Перевірка виявила, що догляд за вісьмома дітьми, з яких п’ятеро немовлят і троє важкохворих, здійснювали лише двоє працівників. Водночас, згідно з документацією, у день перевірки у штаті значилося 89 співробітників.
Також у підсобних приміщеннях закладу знайшли алкоголь, що викликає ще більше занепокоєння щодо ставлення до дітей.
Проблеми у спеціальних школах та ліцеях
Моніторинг охопив також такі заклади, як:
- Лисогірська спеціальна школа
- Антонівський мистецький ліцей
- Вознесенська спеціальна школа
Там виявили низку серйозних проблем:
- Відсутність якісної освіти – діти навчалися дистанційно через месенджери, хоча у закладі були класи та спортзали.
- Видача протермінованих психотропних препаратів – одна з дітей отримувала небезпечні медикаменти.
- Антисанітарія та нестача медичного догляду – діти, хворі на коросту, понад тиждень перебували в ізоляторі без лікарського огляду.
Реакція Офісу омбудсмана та прокуратури
За результатами перевірки Офіс омбудсмана направив заяву про злочин до Офісу генерального прокурора. У справі розглядається стаття 127 Кримінального кодексу України (катування).
Ці порушення викликають серйозне занепокоєння та потребують негайного втручання з боку правоохоронців. Омбудсман закликав державні органи вжити заходів для захисту дітей та забезпечення їм належних умов проживання та виховання.
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