Привʼязували до стільців і залишали без нагляду: що відомо про перевірки у реабілітаційному центрі для дітей на Миколаївщині

Зв’язані немовлята та нестача персоналу: які порушення виявили у дитячих закладах.

Перевірка, проведена представниками Офісу омбудсмана, виявила численні порушення прав дітей у закладах Миколаївської області. Найбільш шокуючим фактом стало те, що вихованців зв’язували ременями, фіксували у стільцях для годування та дитячих візочках.

Як повідомляє Офіс омбудсмана України, у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітей прив’язували, щоб вони не вимагали уваги. Такі заходи застосовували навіть до 6-місячного немовляти. Адміністрація закладу виправдовувала це "запобіганням травмуванню".

Європейський комітет із питань запобігання катуванням наголошує, що фіксація дітей неприпустима, проте персонал центру здійснював це без медичних показань і документального обґрунтування.

Кадровий хаос та алкоголь у закладі

Перевірка виявила, що догляд за вісьмома дітьми, з яких п’ятеро немовлят і троє важкохворих, здійснювали лише двоє працівників. Водночас, згідно з документацією, у день перевірки у штаті значилося 89 співробітників.

Також у підсобних приміщеннях закладу знайшли алкоголь, що викликає ще більше занепокоєння щодо ставлення до дітей.

Проблеми у спеціальних школах та ліцеях

Моніторинг охопив також такі заклади, як:

Лисогірська спеціальна школа

Антонівський мистецький ліцей

Вознесенська спеціальна школа

Там виявили низку серйозних проблем:

Відсутність якісної освіти – діти навчалися дистанційно через месенджери, хоча у закладі були класи та спортзали.

– діти навчалися дистанційно через месенджери, хоча у закладі були класи та спортзали. Видача протермінованих психотропних препаратів – одна з дітей отримувала небезпечні медикаменти.

– одна з дітей отримувала небезпечні медикаменти. Антисанітарія та нестача медичного догляду – діти, хворі на коросту, понад тиждень перебували в ізоляторі без лікарського огляду.

Реакція Офісу омбудсмана та прокуратури

За результатами перевірки Офіс омбудсмана направив заяву про злочин до Офісу генерального прокурора. У справі розглядається стаття 127 Кримінального кодексу України (катування).

Ці порушення викликають серйозне занепокоєння та потребують негайного втручання з боку правоохоронців. Омбудсман закликав державні органи вжити заходів для захисту дітей та забезпечення їм належних умов проживання та виховання.

Раніше "Телеграф" писав про те, як пережити тортури і сексуальне насильство, про теми-табу і тригери у спілкуванні з людьми з досвідом полону, роль сім'ї та суспільства в посттравматичній реабілітації.