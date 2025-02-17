Директор смотрела как дети "избивают ТЦК" в школьной сценке: в Минобразования уже отреагировали

В МОН говорят, что "соответствующие решения" уже приняты

В Киеве произошел громкий скандал в школе 309, где ученики сделали постановку об избиении сотрудника ТЦК. Как оказалось, директор школы тоже присутствовала среди зрителей. В Минобразования уже обещали разобраться.

Об этом написала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева в своем Facebook. Она обратила внимание на то, что руководительница учебного заведения попала на фотографии с мероприятия.

"По иронии судьбы — женщина-купидониха из Николаева, города, которая на днях побомбили россияне только так. Так что спрашивать с нее надо, что там за гадюшник развели наши светила науки. И каким креативчиком радуют пропаганду Лаврова и Путина", — написала она.

При этом журналистка также обратила внимание на то, что незадолго до праздника та же директриса проводила мероприятия к годовщине боев под Крутами.

В то же время пользователи сети отметили, что вопросы относительно подготовки номера надо задавать не только директору, но и учителям, ученикам и их родителям.

Министр образования Оксен Лисовый в свою очередь сообщил, что уже говорил с директором школы и пообещал провести внутреннее расследование. Также он поинтересовался тем, почему никто не сопротивлялся решению включить сцену избиения военнослужащего в школьный номер.

Сам ролик, который стал причиной общественного резонанса, можно увидеть ниже.

Ранее "Телеграф" писал, что дети в Киеве играли в ТЦК и уклонистов. В результате одному ребенку едва не сломали нос.