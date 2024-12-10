100 спасенных детских жизней: "Охматдет" и два известных благотворительных фонда выступили с трогательной инициативой

Врачи и волонтеры взялись помогать детям-сиротам, чья жизнь висит на волоске. Речь идет о воспитанниках специализированных детских домов, которые в результате разнообразных патологий не могут питаться самостоятельно и для спасения нуждаются в установке специального медицинского девайса – гастростомы. Без него шансов на выздоровление, а иногда - и на выживание практически нет.

Одни детки верят в Санта-Клауса, другие – в святого Николая, мечтая о подарках. В то же время в Украине немало малышей, для которых несбыточной мечтой является обычный завтрак или обед. Это обычно пациенты с неврологическими нарушениями, которые не могут самостоятельно есть, часто – глотать, живут с постоянной болью, рвотой, они теряют вес, страдают от аспирационного синдрома или даже пневмоний, и все из-за дефицита питания. Ситуация выглядит еще более трагической, когда речь идет о такой уязвимой категории детей, как воспитанники специализированных детских домов, сиротах или детях, которые нуждаются в особом уходе. Им жизненно необходима гастростома, обеспечивающая попадание пищи через трубку непосредственно в желудок – без риска для здоровья. В дальнейшем при эффективном лечении – ребенок избавляется от дискомфорта при питании, начинает набирать вес, фактически – получает шанс на выздоровление.

Именно для таких детей НДСК "Охматдет" вместе с благотворительными фондами FRIDA и "Good Donations" запускают масштабный социальный проект, призванный обеспечить жизненно необходимую помощь детям с неврологическими нарушениями и другими сложными заболеваниями.

Трехсторонний меморандум предусматривает транспортировку, осмотр и госпитализацию пациентов, обеспечение их гастростомами и хирургическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. У каждого участника процесса – своя зона ответственности.

"Охматдет", благодаря мультидисциплинарной командной работе, будет проводить полное обследование маленького пациента, ведущий хирург клиники Роман Жежера будет устанавливать гастростомы. "Охматдет" также будет обеспечивать реабилитацию. Однако все это было бы невозможно реализовать без помощи благотворительных фондов.

FRIDA помогает с транспортировкой детей из специализированных детских учреждений в больницу.

"Мы не просто заботимся о детях, мы спасаем их жизни. Наша цель — дать каждому ребенку шанс жить без боли и страха. Гастростома — это не приговор, а возможность продолжать жить", — подчеркнула руководительница проекта FRIDA, врач-гастроэнтеролог Владислава Романюк.

"Good Donations" привлекает средства меценатов на закупку гастростом.

"Я часто говорю, что все мы верим в лучшее, но не знаем, когда и кому из наших знакомых, близких или родных понадобится помощь. Поэтому мы рады быть частью хорошей инициативы, которая будет спасать жизни детей из детских домов, ведь на медицинский уход за ими часто не хватает ресурсов. Добро имеет силу объединять людей вокруг важных дел», – прокомментировала глава благотворительного фонда. "GoodDonations" Татьяна Сохар.

Медицинские специалисты "Охматдета" уже имеют достижения в рамках этой инициативы. Первая операция по установке пункционной гастростомы была проведена в 2017 году. С тех пор медики прооперировали и установили гастростомы более 100 пациентам. И уже в декабре 2024 года клиника приняла первого ребенка из специализированного детского учреждения в рамках нового проекта – 14-летнюю девочку с весом 14,5 кг.

Роман Жежера рассказал, что операция прошла успешно: "Мы установили гастростому пациенту, страдавшему годами. Это не просто устройство – это шанс на новую жизнь для ребенка, который воспитывается без родительской опеки".

Роман Жежера, Анастасия Барзилович, Анастасия Морозова, Анна Гиленко и Анна Яцульчак еще весной 2024 начали вынашивать идею такого спецпроекта.

Еженедельно "Охматдет" будет принимать по меньшей мере одного пациента, а затем планируется увеличить количество обследований и лечений. "Мы стремимся развивать проект и привлекать больше поддержки, чтобы увеличить количество детей, получающих шанс на более качественную жизнь".

Спасибо каждому, кто приобщается к этому важному делу! Вместе мы можем сделать больше.