В школе на Волыни дети отравились неизвестным веществом: в каком они состоянии

Специалисты выясняют причину интоксикации школьников

Утром 24 февраля в одном из учебных заведений Волыни восемь детей отравились неизвестным веществом. Ученикам стало плохо во время утренней линейки, когда проводили минуту молчания.

Двое школьников даже потеряли сознание, а другие жаловались на головную боль, тошноту и дрожь. Об этом сообщила пресс-служба Камень-Каширского районного отдела полиции.

Инцидент произошел в Любешевской гимназии. По информации правоохранителей, во время минуты молчания ученики разных классов и возрастов начали жаловаться на плохое самочувствие. Четырех детей с симптомами отравления сразу доставили в больницу, еще четырех школьников в медучреждение привезли родители.

"Учащиеся только пришли в школу, началась торжественная линейка, и тогда двое детей потеряли сознание. Пока им оказывали помощь, еще нескольким гимназистам стало плохо. Они тряслись, жаловались на головную боль и тошноту", — рассказала директор гимназии Виктория Потапчук, передает ZAXID.

Женщина говорит, что пострадавших детей мало что связывает – они из разных классов и относятся к разным возрастным категориям. Это затрудняет поиск причины отравления, которую сейчас выясняют эксперты.

По словам директора, все школьники получили необходимую медицинскую помощь и находятся в сознании. Новые случаи отравления не зафиксированы. Следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские совместно с администрацией заведения устанавливают обстоятельства инцидента.

В настоящее время проводится экспертиза для определения вещества, которое могло повлечь за собой отравление учащихся.

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