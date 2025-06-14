Всё купе в битом стекле: поездка с маленьким ребенком едва не закончилась трагедией (видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

Во время далеких поездок нельзя ни на минуту терять бдительности, поскольку случайные неприятности могут произойти с каждым. Например, оборванный кабель может выбить стекло в вашем вагоне.

Именно такой случай произошел с одной украинкой, которая решила добраться из польского Пшемысля в Запорожье. Кадрами происшествия поделился telegram-канал "Труха Запорожье".

В коротком описании указано лишь то, что никто вследствие инцидента не пострадал. Однако, если учесть, что автор видео путешествовала с маленьким ребенком, то остается лишь догадываться, что она пережила в тот момент.

На кадрах видно, что после удара всё купе оказалось засыпанным осколками битого стекла.

Как сообщалось ранее, недавно "Укрзализныця" попала в курьезную ситуацию — пассажиры не смогли найти 16-й вагон на нужном месте. Как оказалось, он был двенадцатым по счету. Пользователи сети в свою очередь отметили, что подобные ляпы с УЗ случаются регулярно, а некоторые вспомнили, как последний вагон поезда внезапно оказывался первым.