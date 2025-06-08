"Укрзализныця" насмешила украинцев новым меню от Клопотенко (видео)

Нашлись хейтеры, которые не оценили старания компании

"Укрзализныця" начала кормить пассажиров полноценными блюдами прямо в вагонах. Меню разработал известный кулинар Евгений Колопотенко и включает четыре основных блюда, которые можно заказать у проводника.

Подходящим видео поделилась женщина Наталья Пазл. Она опубликовала его в Тике Ток, показала блюда и цены на них.

"В меню есть четыре полноценных блюда, которые можно уже заказать в самом поезде у проводника", — рассказывает автор видео.

Самым дешевым блюдом являются сырники за 170 гривен, которые подаются без традиционного клубничного джема.

"Плов — для меня из этих блюд он самый вкусный. Мяса, как вы видите, здесь не пожалели", — комментирует блоггер.

Самой дорогой позицией меню стала курица с картофелем и свеклой за 190 гривен. Также пассажиры могут заказать дерюны с грибами за 180 гривен.

"Все эти блюда в поезде заморожены, а разогревает их после оплаты проводник", — объясняет автор видео.

Пока новое меню доступно только на четырех маршрутах Укрзализныци, но компания планирует расширять географию услуги.

Реакция украинцев

Большинство пользователей социальных сетей выразили недовольство новым сервисом, критикуя высокие цены и качество подачи блюд. Многие пассажиры полагают, что за такие деньги можно лучше поесть в ресторане.

В то же время, часть путешественников поддержала инициативу, отметив удобство возможности поесть горячую пищу прямо в вагоне, особенно во время длительных путешествий. Некоторые пассажиры также высоко оценили участие Евгения Колопотенко в разработке меню в надежде на качественные и вкусные блюда.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрзализныце" прокомментировали вопрос зарплат своего персонала после скандальных заявлений их сотрудников. В компании сказали, что сейчас заработная плата железнодорожников существенно отстает от средней.