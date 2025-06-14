Все купе в битому склі: поїздка з маленькою дитиною мало не закінчилася трагедією (відео)

На щастя, обійшлося без постраждалих

Під час далеких поїздок не можна втрачати пильності, оскільки випадкові неприємності можуть статися з кожним. Наприклад, обірваний кабель може вибити скло у вагоні.

Саме такий випадок стався з однією українкою, яка вирішила дістатися з польського Перемишля до Запоріжжя. Кадрами події поділився telegram-канал "Труха Запоріжжя".

У короткому описі вказано лише те, що ніхто через інцидент не постраждав. Однак, якщо врахувати, що авторка відео подорожувала з маленькою дитиною, то залишається лише здогадуватися, що вона пережила в той момент.

На кадрах видно, що після удару все купе виявилося засипаним уламками битого скла.

Як повідомлялося раніше, нещодавно "Укрзалізниця" потрапила у курйозну ситуацію — пасажири не змогли знайти 16-й вагон на потрібному місці. Як виявилося, він був дванадцятим. Користувачі мережі, своєю чергою, зазначили, що подібні ляпи з УЗ трапляються регулярно, а деякі згадали, як останній вагон поїзда раптово виявлявся першим.