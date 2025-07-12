Еще одна фобия: на Ровенщине из глаза женщины вытащили огромного паразита

Женщина поняла что что-то не так, после того, как ее покусал комар

В Ровенской области зафиксировали четвертый случай дирофиляриоза за год. У 52-летней женщины из Сарненского района из глаза вытащили 11-сантиметрового паразита.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенского областного ЦКПБ в Facebook. Пациентку прооперировали и сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

"С начала года это четвертый случай заболевания в Ровенской области подкожным дирофиляриозом у человека и 54-й с момента первой его регистрации в 2005 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина обратилась к врачам в конце июня, так как чувствовала общую слабость, головную боль и воспаление в области правой щеки, лба и под правым глазом. Врачи после осмотра обнаружили причину проблемы — 11-сантиметровою нематоду Dirofilaria repens.

Паразит жил в глазу

Как известно, паразитические черви рода Dirofilaria обычно поражают домашних собак, кошек, и, реже, диких животных. К человеку они попадают через укусы комаров.

Обычно эта болезнь характерна для бедных стран в тропических регионах, где из-за отсутствия надлежащих мер по обеззараживанию домашних животных глисты могут плодиться в огромных количествах. По этой же причине в мире весьма слабо развиты методы выявления дирофиляриоза, а потому болезнь часто воспринимают за что-то другое. Вспышки болезни часто происходят в местах, где живут популяции бродячих собак.

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