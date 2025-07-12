Ще одна фобія: на Рівненщині з ока жінки витягли величезного паразита
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Жінка зрозуміла, що щось не так, після того, як її покусав комар
На Рівненщині зафіксували четвертий випадок дирофіляріозу за рік. У 52-річної жінки із Сарненського району з ока витягли 11-сантиметрового паразита.
Про це повідомила пресслужба Рівненського обласного ЦКПХ у Facebook. Пацієнтку прооперували і зараз вона перебуває у задовільному стані.
"З початку року це четвертий випадок захворювання у Рівненській області на підшкірний дирофіляріоз у людини та 54-й з часу першої його реєстрації у 2005 році", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінка звернулася до лікарів наприкінці червня, оскільки відчувала загальну слабкість, головний біль та запалення в області правої щоки, лоба та під правим оком. Лікарі після огляду виявили причину проблеми – 11-сантиметрову нематоду Dirofilaria repens.
Як відомо, паразитичні черв’яки роду Dirofilaria зазвичай вражають домашніх собак, кішок і, рідше, диких тварин. До людини вони потрапляють через укуси комарів.
Зазвичай ця хвороба характерна для бідних країн у тропічних регіонах, де через відсутність належних заходів щодо знезараження домашніх тварин глисти можуть розмножуватися у величезних кількостях. З цієї причини у світі дуже слабо розвинені методи виявлення дирофіляріоза, тому хворобу часто сприймають за щось інше. Спалахи хвороби часто відбуваються у місцях, де мешкають популяції бродячих собак.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських водоймах стрімко поширюється риба, яка становить серйозну загрозу для місцевої фауни і завдає істотних збитків рибному господарству.