Ще одна фобія: на Рівненщині з ока жінки витягли величезного паразита

Жінка зрозуміла, що щось не так, після того, як її покусав комар

На Рівненщині зафіксували четвертий випадок дирофіляріозу за рік. У 52-річної жінки із Сарненського району з ока витягли 11-сантиметрового паразита.

Про це повідомила пресслужба Рівненського обласного ЦКПХ у Facebook. Пацієнтку прооперували і зараз вона перебуває у задовільному стані.

"З початку року це четвертий випадок захворювання у Рівненській області на підшкірний дирофіляріоз у людини та 54-й з часу першої його реєстрації у 2005 році", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка звернулася до лікарів наприкінці червня, оскільки відчувала загальну слабкість, головний біль та запалення в області правої щоки, лоба та під правим оком. Лікарі після огляду виявили причину проблеми – 11-сантиметрову нематоду Dirofilaria repens.

Паразит жив у оці

Як відомо, паразитичні черв’яки роду Dirofilaria зазвичай вражають домашніх собак, кішок і, рідше, диких тварин. До людини вони потрапляють через укуси комарів.

Зазвичай ця хвороба характерна для бідних країн у тропічних регіонах, де через відсутність належних заходів щодо знезараження домашніх тварин глисти можуть розмножуватися у величезних кількостях. З цієї причини у світі дуже слабо розвинені методи виявлення дирофіляріоза, тому хворобу часто сприймають за щось інше. Спалахи хвороби часто відбуваються у місцях, де мешкають популяції бродячих собак.

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