Многодетная семья отравилась бледными поганками: более полугода выяснялась судьба выживших детей

В результате трагедии в 2024 году погибли двое детей

После более чем полугода судебных разбирательств, 9 июля 2025 года суд принял решение вернуть шестерых детей многодетной матери из Копычинцев, переживших массовое отравление дикорастущими грибами бледными поганками осенью прошлого года. Решение подлежит немедленному исполнению.

Об этом пишет "20 минут". Речь идет о пяти детях, выживших после отравления, а также младенце, который грибов не употреблял. По информации суда, это — 17-летняя Х., 11-летняя А., 9-летний М., 7-летняя А., 5-летний В. и годовалый М.

Решение суда стало неожиданным поворотом по делу, которое всколыхнула общественность. После трагедии дети находились в центрах социальной защиты, пока продолжалось разбирательство в суде. В то же время многодетная мать возражала против требований органа опеки и настаивала, что инцидент стал трагическим, но единичным случаем, не свидетельствующим о ее намерениях или безответственности.

Что произошло раньше

27 октября 2024 года в Копычинцах отравились дикорастущими грибами семеро детей, сожитель матери и еще одна девочка. К врачам обратились только 30 октября. Тогда четыре человека погибли, среди них — двое детей.

Могила одного из погибших

Медикам удалось спасти пятерых. Мать и младенец грибы не употребляли.

В декабре орган опеки обратился в суд, чтобы забрать детей. Часть устроили в реабилитационный центр, младенца – в детский дом. Женщина настаивает, что трагедия случайна, а вины она не признает.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Мать подозревается в оставлении детей в опасности и злостном неисполнении обязанностей (ст. 135, 166 УК). Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 февраля в учебном заведении Волыни восемь учеников отравились неустановленным веществом. Детям внезапно стало плохо во время утренней линейки во время минуты молчания.