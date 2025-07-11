Выживает повсюду: маленькая рыбка с Дальнего Востока захватила водоемы Украины

Раньше такую рыбу в Украине было почти нереально встретить, но теперь все изменилось

В украинских водоемах массово распространилась рыба, которая ставит под угрозу существование многих речных жителей и наносит огромный ущерб рыбным хозяйствам.

В частности, речь идет о амурском чебачке, природным ареалом которого является Япония, часть Азии и Китая. Об этом "Телеграфу" рассказала Юлия Куцоконь, ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины.

Основной причиной распространения неприсущих Украине видов рыб является глобальное потепление. "Он имеет определенные температурные ограничения, поэтому на севере Украины чебачка невозможно было встретить раньше, но теперь Украина фактически им завоевана. Везде, где проводились мероприятия по разведению дальневосточных рыб, он попал как дополнительный "подарок"", — отмечает Юлия Куцоконь.

Чебачок амурский — вредная для украинских водоемов рыба, потому что он "объедает всех", может нанести серьезный вред даже крупным рыбинам, обгрызая пловцы, хвосты и другие части. "Может есть икру, и мальков, и это большая проблема для рыбных хозяйств, потому что он очень активно поедает корм и очень быстро размножается", — объясняет ихтиолог и добавляет, что с амурским чебачком борются как только могут, но это не дает результатов.

"Ибо чем же ты исправишь тех инвазивных вселенцев, если они толерантны ко всему практически? Значительно толерантнее, чем наши аборигенные виды, или ценные промышленные, которые хотят разводить", — объясняет Юлия Куцоконь.

На вопрос, действительно ли у чебачка нет природных врагов (такую информацию можно встретить в интернете) ихтиологиня отрицает: "Напротив считается, что щука и окунь могут его тоже есть. Кроме того, в природных водоемах, где много других видов, присутствует течение, чебачок будет в меньших количествах"

Чебачек амурский

Справка. Чебачок амурский (Pseudorasbora parva) — это небольшая пресноводная рыба семейства карповых (интересный нюанс: у нас эти рыбы имеют разные названия — амур, толстолобик и т.д., тогда как в английском языке они все называются "carp"), которая естественно распространена в бассейнах рек Амур и Дальнего Востока. Размер взрослой особи обычно не превышает 8-10 сантиметров, а тело имеет сжатую по бокам форму с серебристой окраской. Эта рыба стала известна как один из самых агрессивных инвазивных видов в Европе, куда попала случайно вместе с посадочным материалом дальневосточных карповых в 1960-х годах.

Чебачок амурский очень быстро размножается и приспосабливается к разным условиям среды, что позволяет ему вытеснять местные виды рыб. Питается планктоном, мелкими беспозвоночными и икрой других рыб. В Украине этот вид также встречается в некоторых реках и прудах, где продолжает распространяться, создавая проблемы для сохранения биоразнообразия рыб.

Напомним, "Телеграф" писал, что экзотический рак уничтожает украинскую природу. В пруды запускают вредное животное.