Рыбы с человеческими зубами: ихтиолог спрогнозировала, когда пираньи могут появиться в Украине

Несмотря на то, что пиранья не принадлежат к природным жителям украинских рек, в Днепре были случаи их отлова

В последнее время среди украинцев растет интерес к экзотическим видам рыб, в частности пираний, традиционно обитающих в водоемах Южной Америки. Однако есть ли вероятность, что эти опасные хищники появятся в наших реках, в частности, в Днепре?

На этот вопрос "Телеграфу" ответила ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. По ее словам, пираньи действительно относятся к обширной таксономической группе рыб, включающей множество разновидностей. Каждый из этих видов имеет свои уникальные экологические требования, в частности, температурные пределы существования.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время в украинских водоемах не зафиксировано естественное воспроизведение пираний. Впрочем, случаи их появления — не новость.

Ключевым фактором, сдерживающим распространение пираний в Днепре, остается климат. Для комфортной жизни и размножения этим рыбам необходимы более теплые условия, чем преобладающие в Украине сейчас. "Надо, чтобы было еще теплее, вот что я скажу", — добавила Куцоконь.

Пираньи в Днепре: какие известны случаи отлова

Хотя пираньи не являются типичными жителями украинских водоемов, в Днепре несколько раз фиксировали случаи отлова этих экзотических рыб. Один из первых произошел в 2006 году возле Березановки — тогда рыбак поймал хищную пиранью Неттерера, которую считают одной из самых опасных в своем роде.

Пирания Неттерера

Событие тогда вызвало немалую огласку.

Впоследствии в водоеме поймали паку — это тропическая родственница пираний, выглядящая похоже, в частности характерные "человеческие" зубы.

Пиранья Пака

Зубы пираньи Пака

Она преимущественно растительноядная, но в родной Амазонке может достигать веса до 40 кг.

В 2017 году в Днепре снова сообщали о "пираньи" весом до 5 кг. Скорее всего, речь шла о той же паке. Эти рыбы не представляют большой угрозы людям, однако их появление в открытых водоемах Украины — следствие вмешательства человека, в частности, выпуска аквариумных рыб в природу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских водоемах стремительно распространяется рыба, которая представляет серьезную угрозу для местной фауны и наносит существенный ущерб рыбному хозяйству.