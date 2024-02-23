Спасение в кредит: что стоит за идеей Трампа о помощи Украине в обмен на полезные ископаемые

Политик не прекращает фонтанировать "гениальными" идеями по оптимизации государственных расходов

Не успели в Европе оправиться от угроз Дональда Трампа странам-членам НАТО, как кандидат в президенты США сделал очередное скандальное заявление о помощи Украине. По мнению республиканца, Соединенные Штаты могут и дальше оказывать нам военную и финансовую поддержку, но исключительно на кредитной основе или в обмен на полезные ископаемые.

Идею политика уже поддержал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, ранее неоднократно выступавший за передачу Украине американского вооружения. По его словам, кредит на дружеских условиях дает Америке, "глубоко погрязшей в долгах", шанс получить ее деньги обратно и "изменяет парадигму того, как США помогает другим".

"Телеграф" выяснял, с какой целью Дональд Трамп продвигает непопулярные решения и без того сложных вопросов и насколько реалистичен его план.

Политический прагматизм или обычный цинизм?

Предложение Дональда Трампа прозвучало почти одновременно с новостью о том, что предоставление Украине военной помощи от США снова откладывается на большой срок. Палата представителей Конгресса США, которую спикер-трампист Майк Джонсон отправил на каникулы, сможет проголосовать соответствующий документ не раньше середины марта. Но и тогда, вероятнее всего, Джонсон снова будет тормозить этот процесс.

По словам сенатора Линдси Грэма, если помощь будут оказывать в виде ссуд, то законопроект будет принят Палатой представителей и сможет набрать от шести до восьми голосов республиканцев в Сенате.

"Я хочу превратить пакет помощи в кредит, и это имеет для меня смысл… У нас долг на 34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, есть много ресурсов. Это идея Трампа. Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате", — цитирует Грэма CBS News.

Сам Трамп заявил, что никаких средств в виде иностранной помощи не должно предоставляться ни одной стране, если только это не делается в виде ссуды.

Политик считает, что деньги можно давать "на чрезвычайно выгодных условиях", например без процентов и на неограниченный срок, но все же в виде займа – просто передачи средств не должно быть.

"Они хотят дать почти 100 млрд долларов нескольким странам! Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то предоставите им эти деньги как ссуду! Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на их возврат или без обязательств", — сказал Трамп во время выступления на митинге в Южной Каролине, пишет Bloomberg.

Если верить Дональду Трампу и его приверженцам, необходимость уменьшения расходов на помощь Украине лежит исключительно в экономической плоскости. Впрочем, за 2022-2023 годы США в общей сложности потратили 12,4 трлн долларов. На Украину ушло около 0,6% этой суммы. То есть, любые упреки в том, что поддержка нашего государства истощает американскую экономику, откровенно манипулятивны.

Кроме того, не следует забывать, что в прошлом году США снизили объемы прямых денежных грантов для Украины, увеличив при этом расходы на оказание военной поддержки. Таким образом, производя вооружение для нас, американцы вкладывают средства в развитие собственного ОПК, говорит политический аналитик Алексей Буряченко.

– А теперь Трамп хочет, чтобы Украина не только защищала полмира от России, но и поднимала экономику США и финансировала их оборонную отрасль, возвращая потраченные на нее средства? Это абсурд. Представим, что во время Второй мировой войны США предоставляли кредиты Британии или Франции. Как бы это уложилось в парадигму противостояния нацистам? Может быть, американцы забыли о Перл-Харборе? Готовы ли они к повторению этой истории, ставя под вопрос необходимость борьбы с террористическими режимами любой ценой? Сегодня России не обязательно нападать на тихоокеанский флот, достаточно устроить масштабную кибератаку, парализующую финансовую систему США.

Более того, озвученные Трампом аргументы против предоставления Украине помощи на грантовой основе, являются повторением нарративов самого Владимира Путина – и о погрязших в долгах США и о том, что коллективное Запад должен сконцентрироваться на своих проблемах, а не тратить деньги на Украину. Подобная риторика подрывает национальную безопасность Соединенных Штатов и наносит значительный ущерб ее репутации. Если идея Трампа будет поддержана в Конгрессе, Украина станет для США вторым Афганистаном, который окончательно подорвет гегемонию Штатов и заставит остальной мир пересмотреть свои подходы к геополитическому сотрудничеству с этим государством в будущем, говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

На какие украинские недра положили глаз республиканцы?

Еще одним интересным моментом в заявлениях сенатора Линдси Грэма стала фраза об обмене военной и финансовой помощи на полезные ископаемые Украины. О чем именно идет речь, политик не уточнил, и связано это с тем, что на самом деле США не нуждаются ни в чем из того, что сейчас может предложить наше государство.

Несмотря на то, что даже во время войны Украина не прекратила экспорт собственной продукции и услуг и в 2022 году поставляла их в 233 страны и территории мира, нашими основными странами-партнерами стали Польша, Румыния, Турция, Китай, Венгрия и Германия, а не США.

Для понимания того, насколько мизерен экспорт украинской продукции в США, достаточно сравнить его с объемами поставок в Польшу за 2023 год.

Объяснением этому служит то, что наиболее развитые отрасли украинского сельского хозяйства и добывающей промышленности не востребованы в США, объясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

– Это в очередной раз демонстрирует, что политики очень часто говорят о том, в чем не ориентируются от слова "совсем". В последний раз такую ерунду я слышал о запасах лития, которые якобы есть в Украине в достаточном количестве для экспорта. На самом деле, он есть по всей планете, но чаще всего там очень много руды и крайне мала доля самого лития. Ни о каком экспорте в нашем случае речь не может идти.

В Украине нет ничего, что может заинтересовать Америку. У нас есть урановая руда, но ее очень мало, уголь — тоже абсурд, нефти и газа нет. Есть марганцевая руда, гранит, промышленные запасы стальной руды, но США она не нужна. Продукты машинного строительства они закупают в Китае в объемах, превышающих показатели по Азии в целом. Кукурузу, пшеницу и мясо птицы они сами экспортируют. Сейчас мы поставляем в США чугун, развиваем сферу IT, даем нагрузку на их оборонный комплекс, покупаем много американских автомобилей. Больше предложить нам нечего, – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Александра Охрименко, идея Дональда Трампа фактически заключается в активации ленд-лиза, договоренности о котором были подписаны в начале полномасштабной войны, но не использовались из-за достаточного количества пособий на грантовой основе.

Впрочем, экономический эксперт призывает относиться к подобной риторике республиканцев со здоровой долей скептицизма, ведь заявления Дональда Трампа во время предыдущей предвыборной гонки разительно отличались от его действий на посту президента США.

Похожего мнения придерживается и глава ОО "Институт американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов. По словам эксперта, риторика Трампа предопределена желанием продемонстрировать свою готовность помогать Украине, но на своих условиях.

– Часть республиканцев повторяет эти тезисы (а порой и усиливает их, как в случае с сенатором Грэмом и его идеей о полезных ископаемых), чтобы поддержать лидера партии и понравиться ему.

В то же время маловероятно, что эта история может быть реализована путем принятия соответствующего законопроекта. Это больше похоже на политический предвыборный популизм. Пока это так, нам следует осторожно реагировать на подобные размышления вслух, ведь ничего криминального не происходит, – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Дональд Трамп неоднократно делал скандальные в своей неоднозначности заявления о войне в Украине и путях ее прекращения. Вероятно, с приближением выборов республиканец будет все чаще эпатировать, чтобы привлечь к себе больше внимания и собрать голоса в каждой из электоральных групп.

Украинцам остается надеяться, что сомнительная риторика Трампа и его однопартийцев прекратится вместе с подсчетом голосов, а не станет элементом шантажа для склонения нашего политического руководства к заключению плохого мира с государством-террористом.