Боятися повернення Трампа не варто: Джонсон вказав на два важливі моменти

Республіканець не дасть Україні програти у війні

Повернення лідера Республіканської партії Дональда Трампа до Білого дому боятися не варто. Ставши президентом Сполучених Штатів Америки (США), він не дозволить російському диктатору Путіну перемогти у війні з Україною, як багато хто думає.

Саме Трамп став першим американським лідером, який надав Києву серйозне озброєння (протитанкові ракетні комплекси Javelin) та видворив 60 російських дипломатів. Про це експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

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"Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості", — сказав Джонсон.

Британський політик вказав на два важливі моменти. Перший пов’язаний із наданням Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin, які добре показали себе на початку повномасштабного вторгнення Росії. До Трампа Києву не передавали таке серйозне озброєння.

Другий момент пов’язаний із видворенням 60 російських дипломатів. Джонсон зазначив, що ніхто не чекав такого кроку від лідера республіканців.

Трамп не відступить від інтересів США. Тому він не відмовить Україні у допомозі. А ще Трамп не хоче, щоб його всі думали, нібито він програв російському диктатору Путіну.

"Інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин. А ще я впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає в тому, щоб усі вважали, що його переміг Путін", — пояснив Джонсон.

Зазначимо, що колишній британський прем’єр і раніше говорив, що якщо Трамп стане президентом США, це буде гарним сигналом. Джонсон упевнений у продовженні підтримки України Штатами. Трамп надасть Києву все озброєння, яке потрібне для перемоги над Росією на полі бою. Республіканець точно не покине українців, упевнений британський політик.

Багато аналітиків і політиків не згодні з позицією Джонсона. Вони впевнені, що Трамп скоротить чи зовсім припинить допомогу Україні. Це пов’язано з тим, що республіканець блокує допомогу Україні, а ще нещодавно захоплено висловився про Росію, назвавши її "військовою машиною, яка перемогла Гітлера".

У Європі вже почали готуватись до можливої перемоги Трампа на президентських виборах. Вже йдуть розмови про створення альтернативи НАТО. Європейські країни переживають за безпеку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Борис Джонсон приїхав до Києва на другу річницю від дня повномасштабного вторгнення Росії до України. У соцмережі Х він написав, наскільки важливо для нього бути в цей момент у нашій країні.