Расистский скандал: путинец Рогозин крупно опозорился, "высмеяв" главу Пентагона

Сначала он попытался оправдаться, но после вошел во вкус

Бывший глава "Роскосмоса", а ныне так называемый "сенатор" от оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин, который был ранен в Донецке в ягодицу, опубликовал расистский пост. Он сравнил министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной.

Утром 25 февраля в аккаунте Рогозина в Х (бывший twitter) появилась оскорбительная публикация со сравнением главы Минобороны США с обезьяной. Под постом появилось множество обвинений в расизме. Он попытался оправдаться и сказать, что это не он, однако позднее снова разразился расистскими публикациями.

"Димон, учитывая, что ты, по сути, нацист, твой отвратительный расизм не вызывает особого удивления. Ты банально завидуешь настоящему генералу с его реальным боевым опытом, потому что ты – фейковый солдат с фейковыми медалями. Когда ты собираешься вернуться в Украину, чтобы снова поиграть в солдатиков? Не забудь захватить с собой бронированные памперсы", – в комментариях астронавт Скотт Келли.

Вечером 25 февраля в Telegram-канале Рогозина появился пост, в котором он "напомнил", что у него якобы нет других соцсетей, кроме Telegram-канала и страницы в российской соцсети ВК. Все остальные страницы он назвал ботами.

При этом twitter Рогозина появился более восьми лет назад и был верифицирован в октябре 2015 года. Кроме того, на него часто ссылались различные государственные СМИ России, а также информагенства.

Вскоре Рогозин удалил пост из Telegram с заявлениями, что twitter — не его. Утром 26 февраля у него вышло ещё две публикации: в ВК он назвал Остина, президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца "грязными обезьянами-бандерлогами", а другой — в X с подписью Monkeys should be called monkeys (обезьяны должны называться обезьянами).

Стоит отметить, что заявления Рогозина не только расистские, но и бесчеловечные, россияне в своем захватническом угаре совсем потеряли человеческое лицо. Дело в том, что Ллойд Остин борется с раком, а издеваться над человеком в такой ситуации — верх цинизма и очень портит "карму".

Как сообщал "Телеграф", в начале украинского контрнаступления летом 2023 года Рогозин впал в истерику. Он угрожал применением ядерного оружия.