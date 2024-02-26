Некоторые страны НАТО и ЕС планируют ввести свои войска в Украину: словацкий премьер Фицо сделал странное заявление

Словакия в их число не входит

В понедельник, 26 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по поддержке Украины заявил, что отдельные страны ЕС и НАТО обсуждают возможность отправки своих военных в Украину на основе двусторонних соглашений.

Об этом пишет Pravda. Он подчеркнул, что Словакия не пойдет на такой шаг, но уважит решения стран, которые согласятся ввести войска в Украину.

"Стратегия Запада в Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят в Украину своих военных", — сказал Фицо после заседания.

Он подчеркнул, что Словакия не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку "конфликт не имеет военного решения". Премьер отметил, что его страна сосредоточится на гражданской и нелетальной помощи, а также продолжит оказывать помощь Украине в разминировании.

Напомним, что недавно словацкий премьер Фицо оскандалился заявлением к годовщине вторжения РФ в Украину. Он заявил, что вторжение России в Украину еще в 2014 году началось из-за "разгула украинских неонацистов".

Ранее "Телеграф" писал о главных заявлениях президента Украины Владимира Зеленского с большой пресс-конференции.