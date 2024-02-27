Журналист считает, что Москва боится силы и хочет "заморозить войну", чтобы разделить союзников Украины и взять реванш

Российские политические банки по всей Европе взрываются от заявления Макрона о возможном использовании армий НАТО в Украине. Один за другим голоса русского кукареку — Ле Пен, Меланхон, Филиппо. Все, кого наградили "деревянным" в обмен на верность. Они чувствуют страх. И это хорошо!

"Россия никогда не победит в Украине." Мы не дадим России победить", — уверенно говорит президент Франции. И подписывает договор безопасности с Украиной. Гарантирует оружие и деньги к победе над Россией. Формирование "ракетной" коалиции. Выступает за НАТО и ЕС за Украину.

И именно этого Россия на самом деле боится. Она боится силы. Она постоянно пугает мир, но боится больше всех. Бо проиграл вторжение и сейчас ищет возможность "заморозить" войну, чтобы тихо подготовить новую армию и попробовать снова. Москве нужно время, чтобы разделить союзников Украины. Москве нужно время для накопления ракет, танков, самолетов и пехоты.

Однако голоса западной державы становятся все громче. И Франция будет не одна. Евросоюз не будет изолирован. НАТО не исключат. Голоса в поддержку Украины станут громче и решительнее. Уже в этом году наша авиация перейдет на F-16. Уже в этом году у нас будет еще больше оружия и еще больше средств. И это пугает Москву, как ничто другое.

Это действительно пугает Россию, проигравшую бесчисленное количество войн в своей истории. Русские все время проигрывают войны. И русские снова проигрывают. Потому что выиграть у всего мира невозможно. И советский миф о непобедимости разрушен и закопан Вооруженными Силами Украины. Это видит весь мир.

Нужно сформировать новую элиту внутри страны — военную. Мы все время жалуемся. Мы все время говорим, что помощи мало. Это не приводит к победе. Давайте укреплять уверенность и решимость в том, что мы способны делать своими руками. Сами. И Запад пойдет за нами. Стань смелее вместе с нами.

Евросоюз выделяет 50 млрд евро. Покупает боеприпасы во всем мире для Украины. Страны НАТО поставляют оружие. Потому что больше нет табу. Все понимают: маленький старый диктатор больше не обладает рычагами влияния на мир и не может никому диктовать условия. Все понимают: пора проявить силу и заставить русских бояться — даже Макрон осознает и чувствует момент.

Скоро поставить Москву в конюшню будет нормальным явлением в Евросоюзе. Когда-то мы услышали "САМОЛЕТА НИКОГДА НЕ БУДЕТ". Когда-то мы услышали "ТАНКОВ НИКОГДА НЕ БУДЕТ". Когда-то мы услышали "РАКЕТЫ НИКОГДА НЕ БУДЕТ". Теперь нам говорят, что солдаты союзников никогда не будут воевать с русскими. Мы все там уже были.

Но главное даже не в этом. Русские напуганы. Они чувствуют страх животных. История снова бросает их в яму. Разрушается все, на чем держался российский миф. Сейчас самое время объединить усилия и уничтожить зверя. Найди силу внутри себя. Если нет, то представьте, что эта сила у нас есть. Верить в это. И выиграть. Это все, что имеет значение.

А потом просыпаешься и понимаешь, что случилось то, во что никто не верил. Путин — покойник. А Российской Федерации больше нет.

Источник: пост Петра Шуклинова на Facebook