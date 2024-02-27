Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" специально для сайта "Телеграф" объяснил, будет ли решение об отправке войск стран НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил введения войск стран НАТО в Украину – для помощи в отражении российской агрессии. Это заявление вызвало шквал эмоций и у ряда западных политиков, и, понятно, в Украине с Россией.

Но следует понимать, что сейчас вероятность отправки в Украину войск стран — членов НАТО является исключительно гипотетической.

Однако соответствующее заявление Макрона – это окно Овертона (окно возможностей, дискурса, обсуждений). Раньше подобное вообще не обсуждалось. Теперь начались обсуждения. Потом это станет трендом. И, наконец, превратится в реальность.

Я не думаю, что существует вероятность принятия консенсусного решения об отправке войск стран — членов НАТО, как это было, например, в случае с Югославией или Афганистаном. Но отдельные государства могут направить сюда свои войска. Другое дело, при каких условиях это могло бы произойти.

Не хотелось бы, чтобы к этому вопросу пришлось вернуться, если, к примеру, ВСУ потерпят крупную неудачу на фронте. Желательно уже сейчас нашим дипломатам максимально работать над тем, чтобы из разговоров это перешло в реальность – и помогло нам высвободить войска для проведения контрнаступления.