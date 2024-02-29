Так богат, что нет денег: Трамп торгуется с судом из-за требования уплатить гигантский штраф

Трамп должен заплатить почти полмиллиарда долларов

Бывший президент США Дональд Трамп, которого обязали заплатить 454 млн долларов штрафа по делу о финансовом мошенничестве, решил подать апелляцию и поторговаться с судом. Его адвокаты заявили, что Трамп якобы может заплатить только 100 млн долларов.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что Трамп планирует обжаловать решение Апелляционного суда Нью-Йорка, однако, чтобы сделать это, он должен внести залог в размере полной суммы штрафа в течение месяца.

Сумма штрафа, к которому приговорили экс-президента, составляет почти 355 млн долларов. Но здесь учтены проценты на штраф, из-за которых сумма выросла на 100 млн долларов. Кроме того, Трампу запрещено, среди прочего, брать ссуды в банках в штате Нью-Йорк. И судя по всему, брать деньги ему неоткуда.

Адвокаты Трампа очень нагло заявили, что залога в 100 млн долларов США и надзора за Trump Organization со стороны наблюдателя, назначенного судом, будет вполне достаточно. Мнение суда и обвинения по этому поводу пока неизвестно.

Как писал "Телеграф", Трампа приговорили к огромному штрафу по делу о мошенничестве с недвижимостью, где Трамп проходил обвиняемым. Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон 16 февраля объявил приговор, в котором Трампа обязывают выплатить 355 млн долларов США штрафа и запрещают ему и его детям вести бизнес-деятельность в штате.

Это уже не первый суд, проигранный Трампом. Недавно британский Высокий суд отклонил иск Трампа к британской частной разведывательной фирме, собравшей доказательства его участия в извращенных половых актах и подкупе российских чиновников. Как известно, в 2017 году в СМИ попало досье с материалами о "приключениях" Трампа в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что дело по мошенничеству – не единственное открытое против него дело, поскольку он уже имеет на своем счету дело о секретных документах и деньгах для порнозвезды.