"Цифры намного больше, чем ожидали": Трамп победил на праймериз в очередном штате

На данный момент он победил на праймериз в пяти штатах

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл очередные праймериз Республиканской партии. В штате Мичиган он обошел Никки Хейли, свою конкурентку на будущих выборах президента с предварительным результатом 67,1% голосов против 27,8%.

Праймериз демократов в Мичигане выиграл действующий глава Белого дома Джо Байден с результатом 80,4%. Об этом сообщает CNN.

После победы Трамп поблагодарил своих сторонников за поддержку. Он заявил, что результаты превзошли его ожидания.

"Вы были такими невероятными. Цифры намного больше, чем мы даже ожидали. Мы выигрываем Мичиган, мы выиграем все", — сказал он.

В то же время, в штабе Хейли раскритиковали и Трампа и Байдена. Там считают, что их результаты показывают слабость кандидатов на национальных выборах. Трампа же у Хейли обвинили в том, что он виноват в расколе Республиканской партии.

"Байден сегодня теряет около 20% голосов демократов, и многие говорят, что это признак его слабости в ноябре. Трамп теряет около 35% голосов. Это яркий предупреждающий знак для Трампа в ноябре", — заявили у Хейли (выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года).

Ранее Трамп победил на праймериз в Южной Каролине. Экс-президент опередил Хейли на 20 процентных пунктов в ее родном штате.

Как сообщал "Телеграф", экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что не стоит бояться возвращения Трампа в Белый дом. Став президентом США, он не позволит российскому диктатору Путину победить в войне с Украиной, как думают многие.