В ЕС пренебрежительно отозвались на ядерные угрозы Путина

Часть шоу переизбрания

В четверг, 29 февраля, диктатор России Владимир Путин заявил, что его планы в области вооружения якобы выполнены и ядерное оружие готово к применению в случае необходимости. В ЕС прокомментировали это, указав на лживые утверждения президента.

Представитель Еврокомиссии Петера Стано во время ежедневного брифинга в Брюсселе подчеркнул, что речь Путина следует воспринимать в контексте предстоящих президентских выборов. Об этом сообщает "Европейская правда".

"На эту речь следует смотреть в контексте предстоящих президентских выборов в России. Это часть усилий Путина по переизбранию", – сказал Стано.

По словам спикера, речь диктатора России яркий пример того, что Путин пытается перебросить вину за войну, которую он начал против Украины, за нестабильность, которую он пытается создать вокруг Украины во всем регионе.

"Для него это еще одна возможность распространить хорошо известную ложь. Он продолжает обманывать собственную нацию и вводить в заблуждение общественность за рубежом, ведь есть те, кто до сих пор продолжает его слушать", – отметил спикер.

Стано считает, что вина за войну лежит только на плечах Путина, ведь он ее начал. Поэтому должен ощутить все последствия этих действий: внутренние в России, региональные в Украине, а также глобальные.

На брифинге спикер добавил, что все ядерные угрозы Путина абсолютно неприемлемы и неуместны.

"Путин обманывает нацию, нация живет под железным кулаком и репрессиями в стиле Сталина, армия находится в катастрофическом состоянии, экономика рушится, доверие к стране полностью разрушено и его усилия разрушить Украину провалились", – заявил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше тоже отреагировали на послание Путина.