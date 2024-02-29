"Неудержимое веселье": Шойгу "задремал" во время выступления Путина (фото)

Министр обороны РФ, как и остальные собравшиеся, не проявил заинтересованности к речи российского диктатора

В четверг, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, на котором вновь сделал ряд пропагандистских заявлений о целях войны в Украине. Его выступление было настолько "интересным", что министр обороны страны-террористки Сергей Шойгу задремал.

Во время прямой трансляции было видно, что он сидит с закрытыми глазами. Не более заинтересованными были и другие участники этого события, сообщает Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Шойгу очень медленно моргал

На опубликованных снимках видно, насколько скучно присутствующим. Многие политики очень медленно моргали, слушая выступление диктатора.

Спать хотелось не только Шойгу

По лицам присутствующих видно, насколько им "интересно"

Отметим, что Путин 29 февраля сделал ряд громких заявлений. Он заговорил о десятилетии "русской весны", имея в виду аннексию Крыма и оккупацию части Донецкой и Луганской областей в 2014 году. По его словам, большинство граждан РФ поддерживает полномасштабную войну в Украине. Сам Путин и его подручные называют ее "спецоперацией".

Российский диктатор пообещал "искоренить нацизм" и тут же пригрозил Западу ядерным оружием. Средство массового поражения будет применено, если партнеры Украины разместят на территории нашей страны свои войска.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время выступления Путина произошел конфуз. У одного из присутствующих заметили "флаг Украины".