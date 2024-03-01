Дожали: признал себя виновным россиянин, поставлявший электронику из США для российской армии

Россиянина обвинили в поставке в РФ микроэлектроники и отмывании денег

Гражданин России, 51-летний Максим Марченко, которому, как и российскому бизнесмену Илье Кану, выдвинули обвинения в закупке и поставке в Россию товаров двойного назначения, признал свою вину. Марченко через сеть подставных фирм поставлял российской армии электронные компоненты, предназначенные для производства вооружения.

Об этом сообщило Министерство юстиции США. Там напомнили, что Марченко, арестованному еще в сентябре 2023 года, выдвинули несколько обвинений – отмывание денег и контрабанда товаров из США.

"По его собственному признанию, Марченко вступил в сговор с целью контрабанды военных технологий в Россию, используя сложную сеть подставных компаний, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. Сегодня Министерство юстиции снова привлекает к ответственности тех, кто помогает Кремлю вести несправедливую агрессивную войну против Украины", – сообщил помощник генерального прокурора США Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Прокурор Демиан Уильямс, занимающийся делом Марченко, подтвердил, что россиянин признал вину в незаконном приобретении микроэлектроники военного назначения производства США для дальнейшего снабжения ею российских военных предприятий. Российские террористы использовали полученные чипы и компоненты в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах вооружения.

Как писал "Телеграф", Россия имеет возможность и дальше получать микросхемы и другие компоненты. Причем около 80% из них произведено в США. Эти микросхемы находятся в составе крылатых ракет, которыми Россия регулярно бьет по украинским городам.

Недавно в Сенате США порекомендовали американским производителям микросхем и других электронных компонентов избегать случаев, когда микросхемы их производства находятся в российском оружии. Поскольку в последнее время стало слишком много подобных случаев.