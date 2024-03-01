Дотисли: визнав себе винним росіянин, який постачав електроніку з США російській армії

Росіянина звинуватили у постачанні до РФ мікроелектроніки та відмиванні грошей

Громадянин Росії, 51-річний Максим Марченко, якому, як і російському бізнесмену Іллі Кану, висунули звинувачення у закупівлі та постачанні до Росії товарів подвійного призначення, визнав свою провину. Марченко через мережу підставних фірм постачав російській армії електронні компоненти, які призначені для виробництва озброєння.

Про це повідомило Міністерство юстиції США. Там нагадали, що Марченку, заарештованому ще у вересні 2023 року, висунули кілька звинувачень – відмивання грошей та контрабанда товарів із США.

"За його власним визнанням, Марченко вступив у змову з метою контрабанди військових технологій до Росії, використовуючи складну мережу підставних компаній, щоб приховати свою незаконну діяльність. Сьогодні Міністерство юстиції знову притягує до відповідальності тих, хто допомагає Кремлю вести несправедливу агресивну війну проти України", – повідомив помічник генерального прокурора США Метью Олсен із відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Прокурор Деміан Вільямс, який займається справою Марченка, підтвердив, що росіянин визнав вину у незаконному придбанні мікроелектроніки військового призначення виробництва США для подальшого постачання російським військовим підприємствам. Російські терористи використали отримані чіпи та компоненти в оптичних прицілах, окулярах нічного бачення, тепловізійній оптиці та інших системах озброєння.

Як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.

Нещодавно в Сенаті США порекомендували американським виробникам мікросхем та інших електронних компонентів уникати випадків, коли мікросхеми їхнього виробництва знаходять у російській зброї. Оскільки останнім часом стало занадто багато таких випадків.