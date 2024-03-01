Два российских истребителя и самолет Ан-72: НАТО опубликовала видео перехвата над Балтикой

Воздушная полиция НАТО сработала на отлично

Над Балтийским морем самолеты НАТО перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72. Произошло это 29 февраля в международном воздушном пространстве к северу от Польши.

Об этом сообщает командование воздушных сил НАТО в соцсети Х. Известно, что в операции участвовало два французских самолета Mirage 2000-5.

"Посмотрите, как это выглядит, когда 2 французских Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем вчера", — говорится в сообщении.

Пост командования воздушных сил НАТО

Потом эти же французские истребители получили новую задачу. По словам командования, они успешно перехватили летящий в международном воздушном пространстве к северу от Польши российский борт Ан-72.

Заметим, что в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО" французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах Альянса. Цель миссии – обеспечение безопасности воздушного пространства НАТО. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года эти миссии ужесточились.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце февраля ВСУ сбили еще три российских Су-34.