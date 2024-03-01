Два російські винищувачі і літак Ан-72: НАТО опублікувала відео перехоплення над Балтикою

Повітряна поліція НАТО спрацювала на відмінно

Над Балтійським морем літаки НАТО перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72. Відбулося це 29 лютого в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.

Про це повідомляє командування повітряних сил НАТО у соцмережі Х. Відомо, що в операції брало участь два французьких літаки Mirage 2000-5.

"Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем вчора", — йдеться у повідомлені.

Пост командування повітряних сил НАТО

Згодом ці ж французькі винищувачі отримали нове завдання. Зі слів командування, вони успішно перехопили російський борт Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі.

Зауважимо, що в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО" французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах Альянсу. Мета місії — збереження безпеки повітряного простору НАТО. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ці місії посилили.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці лютого ЗСУ збили ще три російські Су-34.