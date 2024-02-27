"Правильные акценты": у Зеленского отреагировали на возможность введения войск НАТО в Украину

К таким обсуждениям в ОП отнеслись положительно

В Офисе президента Украины приветствуют обсуждение Запада насчет отправки их войск в Украину. Это можно расценивать как желание расставить правильные акценты.

Такое заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк. Об этом во вторник, 27 февраля, пишет Ruters.

"Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия", — отметил Подоляк в письменном комментарии к заявлению Макрона.

Он также добавил, что подобные обсуждения показывают, что Запад "желает правильно расставить акценты". Также Подоляк заявил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.

"Открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более четко обозначить риски", — подытожил советник главы ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что нельзя исключать возможность введения войск НАТО в будущем в Украину. После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер сделал заявление по данному поводу. Он сказал, что Альянс не собирается отправлять своих военных в Украину. В свою очередь в Кремле уже появилось напряжение. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сделал свое заявление по данному поводу.