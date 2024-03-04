Ізраїль назвав чітку передумову завершення війни в Газі: чого прагне ЦАХАЛ

У Міноборони країни визнають — знадобиться час, аби виконати задумане

Війна Ізраїлю проти ХАМАС, котра точиться на території сектору Газа, не закінчиться, допоки терористичне угрупування не вдасться повністю розформувати. Саме цю мету збираються переслідувати військові ЦАХАЛ.

Така заява прозвучала напередодні від міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, повідомляє Times of Israel. Політик підкреслив, що наразі ХАМАС фактично лишилися без сторонньої допомоги, що лише грає на руку ізраїльській армії.

"Нема кому допомогти терористам, це лише питання нашого рішення, про що ми подбаємо в першу чергу, а про що — в другу", — заявив Галлант під час виступу перед військовослужбовцями 98-ї дивізії на кордоні з сектором Газа.

Також він підкреслив, що Ізраїль не збирається закінчувати війну, допоки ХАМАС не буде ліквідований остаточно.

"ХАМАСу як правлячої організації не буде. Це займе час", — резюмував ізраїльський міністр оборони.

Нагадаємо, що попри всі намагання встановити перемир'я між воюючими сторонами, Ізраїль висунув чіткі вимоги до ХАМАС щодо заручників. Так, у арабських радикалів лишилося близько тижня до моменту, коли ЦАХАЛ вимагає отримати полонених додому — це має статися до початку Рамадану.