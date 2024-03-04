Сорвать любой ценой: в Германии объяснили, зачем Россия опубликовала "перехват разговоров" Бундесвера

Намерение россиян вполне очевидно – любым способом предотвратить поставки ракет Украине

Российский террористический режим опубликовал тексты разговоров офицеров Бундесвера по поводу использования Украиной дальнобойных ракет Taurus, поскольку Россия желает любой ценой сорвать поставки этих ракет. Служба военной контрразведки Германии должна как можно быстрее расследовать эту утечку и положить конец российскому шпионажу.

Об этом сказала представительница партии СвДП Мария-Агнесс Штрак-Циммерман в интервью изданию Rheinische Post. По ее словам, намерение россиян вполне очевидно – любым способом предотвратить поставки ракет Украине, поскольку террористы пошли на такой шаг, как признание своей возможности эффективно шпионить на Бундесвером.

"После того, как канцлер снова исключил поставку крылатых ракет, а его аргументы были уже в течение 24 часов опровергнуты экспертами, Шольца, очевидно, пытаются отпугнуть от решения все же дать зеленый свет на поставки. Россия боится Taurus, зная, насколько они эффективны. Ракеты, безусловно, должны быть поставлены. Я надеюсь, что федеральному канцлеру и его советникам теперь ясно, что наконец-то пора расстаться со своей наивностью. Россия и так уже давно считает Германию врагом", — сказала она.

Тем временем глава земельной группы партии ХСС в Бундестаге Александер Дорбриндт заявил в интервью изданию Der Spiegel, что канцлер Олаф Шольц должен дать разъяснения по поводу инцидента. Поскольку сообщения о разговорах военных, которые прослушивают, впечатляют по двум причинам.

"С одной стороны, россияне, очевидно, прослушивают переговоры по безопасности, а с другой — федеральный канцлер, возможно, обосновывает свой отказ от снабжения Taurus ошибочными аргументами. Канцлер должен дать объяснение бундестагу, в такой ситуации нельзя исключать создание следственной комиссии", — отметил он.

Как писал "Телеграф", российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала текстовую расшифровку разговора якобы между высокопоставленными офицерами немецкого Бундесвера, обсуждавшими атаку на Крымский мост. Они также говорили о возможном применении дальнобойных ракет Taurus, хотя их Германия не передает Украине. После этого российский террористический режим нагло предъявил Германии требование "объяснить" желание атаковать Крымский мост.