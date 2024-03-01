Россия требует у Германии "пояснить за Taurus и Крымский мост": что произошло

Достоверность расшифровки, как и любых российских заявлений, находится под вопросом

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала текстовую расшифровку разговора якобы между высокопоставленными офицерами немецкого Бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост. Они также говорили о возможном применении дальнобойных ракет Taurus, хотя их Германия не передает Украине.

Пропагандистка в соцсети "Вконтакте" указала, что этот разговор был проведен еще 19 февраля. Якобы в нем участвовали высокопоставленные офицеры Бундесвера инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, а также два сотрудника центра воздушных операций.

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Симоньян опубликовала "расшифровку разговора немецких офицеров"

В этом разговоре, как утверждают российские пропагандистские издания, немецкие офицеры обсуждали передачу Украине ракет Taurus двумя партиями. Собеседники допустили, что их количество будет около 100.

Вопросом передачи Украине этих ракет занимается министр обороны Борис Писториус, о чем якобы заявил Герхартц. Но канцлер Олаф Шольц решение блокирует по неизвестной причине. Также придется получить одобрение от производителя Taurus на их использование Украиной.

Дальнобойные ракеты якобы собираются передать, чтобы ударить по Крымскому мосту. Но даже если их отправят в Украину, то использовать их смогут не ранее, чем через 8 месяцев, говорится в сообщениях российских изданий. Офицеры отметили, что это связано с безопасностью для гражданского населения.

Техническое использование этих ракет требует участия немцев. Поэтому официальный Берлин опасается быть втянутым в эту войну. Немецкие офицеры якобы придумали, как можно обойти это, но альтернатива приведет к затягиванию принятия решения об ударе по объекту.

Согласно расшифровке, один из офицеров якобы должен приехать в нашу страну, чтобы "координировать удары по объектам РФ". Причем была указана точная дата поездки ― 21 февраля.

РФ требует объяснений

Россия требует у Германии объяснений по поводу "подготовки атаки на Крымский мост". Сенатор Косачев заявил, что Берлин должен дать "исчерпывающий ответ".

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц нашел очередную причину, чтобы не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Развернуть эти комплексы без Германии не получится. Но Берлин не направит своих людей в Украину. А еще политик опасается ударов по Москве.

В Великобритании предложили Германии сделку. Согласно условиям, Украина получит больше ракет Storm Shadow британского производства, а Берлин передаст Лондону Taurus.

Ранее "Телеграф" сообщал, что простые немцы против передачи дальнобойных ракет Украины. 49% опрошенных не считают нужным усилить украинскую армию современным вооружением.