В Секторе Газа гуманитарный груз убил людей: все из-за технической неисправности (видео)

Среди погибших двое детей

В пятницу, 8 марта, США, Франция, Иордания, Египет, Бельгия и Нидерланды направили гуманитарную помощь в Сектор Газа. При доставке груза парашюты не раскрылись, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает CBS News со слов представителей Министерства здравоохранения Газа, контролируемого ХАМАСом. Известно, что 5 человек погибли и 20 получили ранения.

По словам очевидцев, груз упал на землю из-за несрабатывания парашютов. Люди находились в лагере Аль-Шатти на севере Газы, инцидент произошел около 4:30 утра по восточному времени. Среди пяти погибших было два мальчика.

На видео видно, что большая группа посылок с гуманитарной помощью, подвешенных на парашютах, дрейфует в небе. Затем, по сообщению Министерства, они запутались. И видно, что одна из посылок с неоткрытым желобом падает гораздо быстрее остальных.

Видео падения гуманитарного груза

Эту десантную помощь уже подвергли критике некоторые международные организации, ведь по их мнению ее абсолютно недостаточно для удовлетворения потребностей жителей Газы. Заметим, что ООН предупредила о масштабном голоде среди примерно 2,3 миллиона жителей Газы.

Издание пишет, что американские чиновники признали недостаточность объемов десантирования. Они акцентируют, что мир не просто стоит в стороне, когда разворачивается голод.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден высказался в своей речи перед Конгрессом о ситуации в Секторе Газа. Он сказал, что Израиль должен пропускать больше помощи.