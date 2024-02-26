Проиранские террористы-хуситы атаковали еще один танкер в Красном море: что с судном

Эсминец USS Mason сбил запущенную террористами противокорабельную баллистическую ракету

Проиранские террористы из "Ансар Аллах" (хуситы) в очередной раз атаковали гражданское судно в Аденском заливе: мишенью стал нефтяной танкер Torm Thor, шедший под американским флагом. Атака оказалась неудачной – террористам помешали подбить судно.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на данные, предоставленные Центральным командованием США. Террористы запустили по танкеру противокорабельную ракету.

По данным Центкома, эсминец USS Mason сбил запущенную террористами противокорабельную баллистическую ракету, которая была нацелена на танкер. Эсминец и Torm Thor не пострадали: уничтоженная ракета упала довольно далеко от обоих кораблей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что хуситы угрожают уничтожить стратегические интернет-кабели в Красном море.

20 февраля террористы обстреляли ракетами британское грузовое судно, на борту которого находились химикаты – опасные удобрения. Судно получило сильные повреждения и частично затонуло: его удалось отбуксировать в порт и приступить к ликвидации последствий.

"Телеграф" писал, что проблемы в Красном море начинают создавать проблемы в Украине. И дело не только в том, что наши союзники вынуждены отвлекаться. Проблема в том, что террористы наносят ущерб мировой торговле. Как результат страдает Украина, которая много импортирует и экспортирует.