В Секторі Гази гуманітарний вантаж вбив людей: все через технічну несправність (відео)

Серед загиблих двоє дітей

У п’ятницю, 8 березня, США, Франція, Йорданія, Єгипет, Бельгія та Нідерланди відправили гуманітарну допомогу у Сектор Гази. Під час доставки вантажу парашути не розкрилися, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомляє CBS News зі слів представників Міністерства охорони здоров'я Гази, контрольованого ХАМАС. Наразі відомо, що 5 людей загинуло та 20 отримали поранення.

За словами очевидців, вантаж впав на землю через неспрацьовування парашутів. Люди перебували в таборі Аль-Шатті на півночі Гази, інцидент відбувся близько 4:30 ранку за східним часом. Серед п'яти загиблих було двоє хлопчиків.

На відео видно, що велика група посилок із гуманітарною допомогою, підвішених на парашутах, дрейфує у небі. Потім, згідно з повідомленням Міністерва, вони заплутались. І видно, що одна з посилок з невідкритим жолобом падає набагато швидше, ніж решта.

Відео падіння гуманітарного вантажу

Цю десантну допомогу вже розкритикували деякі міжнародні організації, адже на їх думку її абсолютно недостатньою для задоволення потреб мешканців Гази. Зауважимо, що ООН попередила про масштабний голод серед приблизно 2,3 мільйона мешканців Гази.

Наразі видання пише, що американські чиновники визнали недостатність обсягів десантування. Вони акцентують, що світ не просто стоїть осторонь, коли розгортається голод.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден висловився у своїй промові перед Конгресом стосовно ситуації у Секторі Гази. Він сказав, що Ізраїль повинен пропускати більше допомоги.