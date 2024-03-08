"Путин не остановится на Украине": топ-5 самых ярких цитат из речи Байдена перед Конгрессом

Президент США заявил, что хочет разбудить Конгресс

Президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с речью "О положении дел в государстве". В ней он, в частности, говорил об Украине и необходимости оказать ей помощь, о российском диктаторе Владимире Путине, а также о своем конкуренте на президентских выборах Дональде Трампе.

"Телеграф" подобрал для вас главные тезисы из речи. Следует отметить, что свое выступление Байден начал с упоминания о помощи Украине.

Об Украине

"Путинская Россия напала на Украину… Если кто-то считает, что Путин остановится в Украине, он ошибается… Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной и предоставим ей оружие, такое как надо. И это все, что просит Украина. Они не просят наших солдат, и ни одного американского солдата нет в Украине. Я решительно намерен, чтобы так и было. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства".

О Путине

"Мы не можем отойти и поставить под удар всю Европу. Я говорил Путину очень простые вещи: мы не отойдем. Сейчас, как я уже говорил раньше, и я имею в виду это в буквальном смысле, история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей".

О Трампе

"Мой предшественник, бывший республиканский президент говорит Путину: делай все, что ты в черта хочешь. Это сказал бывший президент, он поддерживал российского лидера. Я думаю, что это ужасно и неприемлемо".

О своем возрасте

"Я настроен оптимистично. Я действительно оптимистичен. Я оптимист. Мои соотечественники, вопрос, стоящий перед нашей страной, заключается не в том, сколько нам лет, а в том, сколько лет нашим идеям?"

Об Израиле

"Израиль должен внести свой вклад. Израиль должен пропускать больше помощи в Газу и гарантировать, что гуманитарные работники не попадут под перекрестный огонь. Руководству Израиля я говорю: гуманитарная помощь не может быть второстепенным вопросом или разменной монетой. Она должна быть приоритетом. Когда мы смотрим в будущее, единственное реальное решение ситуации — это решение о двух государствах со временем. И я говорю это как сторонник Израиля на протяжении всей жизни, на протяжении всей моей карьеры, никто не имеет более сильного опыта в этом вопросе, чем я".

Напомним, на фоне затягивания голосования по выделению военной помощи Украине спикером Палаты представителей Майком Джонсоном конгрессмены придумали другой способ вынести документ на рассмотрение. Для этого они собираются приступить к сбору подписей.

Как известно, пакет помощи Украине блокируется трампистами в Конгрессе с осени прошлого года. Теперь спикер Палаты представителей говорит, что проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.