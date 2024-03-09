Растрогал всю сеть: посол Великобритании прочитал стихотворение Тараса Шевченко в Каневе (видео)

Гаррис не впервые выражает свое увлечение украинской поэзией

В субботу, 9 марта, Украина отмечает 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Именно этому и посвятил видео посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.

На своей странице в Twitter (X) он опубликовал короткий ролик, где зачитал стихотворение Кобзаря "Реве і стогне Дніпр широкий". Видео снято на фоне украинского Днепра в Каневе.

"С днем рождения, Тарас Шевченко! Happy birthday, Taras Shevchenko!", — написал Гаррис.

В сети пользователей растрогало это видео, и они выразили свою искреннюю признательность послу.

Подписчики также отметили, что стихотворение декламировал посол Великобритании в Каневе, где похоронен Тарас Григорьевич Шевченко.

Украинцы в комментариях поблагодарили Британию за поддержку Украины в столь сложное время.

Некоторые подписчики также добавили, что сейчас находятся в Великобритании и очень благодарны послу за это видео.

Напомним, что посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис не впервые декламирует стихи Шевченка, ведь в прошлом месяце он прочел "Заповіт". Событие произошло 25 января и было посвящено дню рождения шотландского Короля поэзии Роберта Бернса, особое мероприятие состоялось в посольстве Британии.

Ранее "Телеграф" писал о том, как бы выглядела страница "Кобзаря" сейчас в Instagram.