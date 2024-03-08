Двухсторонние претензии: США не нравится, как Украина воюет, а у Киева вопросы к помощи ― NYT

Издание пишет, что в последнее время нарастает напряжение между Киевом и Вашингтоном

Отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США) начинают портиться из-за взаимного разочарования. У каждой из сторон есть свои претензии: американская недовольна тем, что отвергаются ее стратегии ведения войны, а в Киеве вызывают раздражение политические дебаты в Конгрессе, из-за которых Силам обороны не хватает снарядов.

Медлительность Америки в вопросе передачи дальнобойных ракет и современных истребителей тоже не нравится военно-политическому руководству Украины. Об этом информирует издание The New York Times.

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США не нравится, как ведет войну Украина

В Пентагоне озабочены тем, что их военные стратегии отвергаются. К их разработке привлекают лучших экспертов, в том числе и главу ведомства Ллойда Остина.

Это единственная претензия, но она имеет систематический характер. Раз за разом Украина создает свой сценарий, который отличается от стратегии американцев.

Впервые разногласия появились, когда планировали контрнаступление ВСУ. В США предложили сконцентрироваться на одном участке фронте. Но Зеленскому этот вариант не понравился. В Украине решили, что будут атаковать сразу на нескольких направлениях.

Возникло недопонимание из-за боев за Авдеевку. Американские военные не увидели смысла так долго держать город, не имеющий стратегической ценности. Но за него бились до конца. В США уверены, что в это время Силы обороны могли заняться подготовкой контрнаступательных действий.

Претензии Украины к США

Вооруженным силам не хватает снарядов. Помощь Украине от США не могут утвердить еще с декабря. Политические дебаты между демократами и республиканцами не прекращаются даже после неоднократного призыва президента Байдена направить помощь для ВСУ.

Напряжение между странами растет, но это не значит, что союзнические отношения будут прерваны. Пентагон продолжает обсуждать с партнерами помощь для ВСУ, а также украинская армия регулярно получает важные разведданные.

В американском оборонном ведомстве планируют помочь Украине уничтожить Крымский мост уже в 2024 году. Это одна из главных целей Пентагона.

Напомним, что недавно в Сети появился "слив" разговора между немецкими офицерами. Они обсуждали подготовку к разрушению Крымского моста. В разговоре также говорилось о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Позднее на скандал отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал, что в ближайшем времени будут известны все обстоятельства, ведь ведется проверка.

Некоторые немецкие политики считают, что Россия пошла на такой шаг, чтобы Шольц не передал Украине Taurus. Эти ракеты эффективные, и в Кремле знают это, поэтому и пытаются сорвать поставки любой ценой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии выяснили причину утечки разговора офицеров. Оказалось, хакеры здесь не при чем.