Украина остановит Путина: Байден сказал, что для этого нужно

Президент США предупредил, что игнорирование необходимости помогать Украине плохо закончится для США

Президент США Джозеф Байден заявил, что Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина. Для этого нужно, чтобы цивилизованный мир оказывал Украине как можно больше помощи, потому что поражение Украины будет иметь сокрушительные последствия для свободы и демократии повсюду.

Об этом он сказал в первые минуты обращения "О состоянии дел в государстве" 7 марта. Байден обвинил противников помощи Украине в США в том, что они хотят отойти от мирового лидерства и подставить всех американских союзников – в том числе он обвинил в этом своего конкурента Дональда Трампа, не называя его имени.

"Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с Украиной, и предоставим Украине необходимое оружие. Помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства. Мы не можем отойти и поставить под удар всю Европу. Я говорил Путину очень простые вещи: мы не отойдем. Сейчас, как я уже говорил раньше, и я имею в виду это в буквальном смысле, история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей", – сказал он.

Байден добавил, что хочет разбудить Конгресс, своим бездействием ставящий под угрозу интересы США и предупредить американский народ, что игнорирование необходимости помогать Украине может плохо закончиться. Тем более что Украина просит только оружие и боеприпасы, а не американские войска.

"Если кто-то здесь думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что он не остановится. Мы должны ответить на вызов Путина… Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не воюют в Украине. И я полон решимости, чтобы так и осталось", – резюмировал он.

Напомним, на фоне затягивания голосования по выделению военной помощи Украине спикером Палаты представителей Майком Джонсоном конгрессмены придумали другой способ вынести документ на рассмотрение. Для этого они собираются приступить к сбору подписей.

Как известно, пакет помощи Украине блокируется трампистами в Конгрессе с осени прошлого года. Теперь спикер Палаты представителей говорит, что проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.

У Зеленского уже высказались, что история с помощью США довольно странная. Промедление с принятием решения о выделении денег на военную помощь портит репутацию Америки.