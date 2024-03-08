Украина получит два крупных транша от Евросоюза: о каких суммах идет речь и когда поступят деньги

Это новая мера поддержки, которая была утверждена в феврале

Украина получит первые два транша общей суммой в 6 миллиардов евро по программе Евросоюза Ukraine Facility в ближайшие месяцы. 4,5 млрд евро будет перечислено в марте и еще 1,5 млрд ― в апреле.

В Евросоюзе уже ведутся окончательные работы для утверждения нового механизма поддержки Ukraine Facility. Об этом исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил 8 марта на совместном брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility", — заявил Валдис Домбровскис.

Отметим, что решение создать программу Ukraine Facility в Европарламенте приняли в феврале 2024 года. Для нашей страны выделят 50 млрд евро, из них примерно 39 млрд будут прямыми бюджетными вливаниями. Получать эти деньги Украина будет траншами. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.

Эту программу могли не согласовать из-за несогласия Венгрии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, часто блокирует помощь для Украины. Он собирался наложить вето и на Ukraine Facility, но европейским коллегам удалось его переубедить.

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