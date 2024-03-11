Внезапно и по всей стране: Беларусь объявила о проверке боеготовности армии
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В ходе проверки запланировано передвижение военной техники
В понедельник, 11 марта, Беларусь объявила о внезапном проведении проверки боеготовности армии страны. В Минобороны страны заявили, что проверка носит комплексный характер.
Военные проведут ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. Такая информация повелась в Телеграм-канале Минобороны Беларуси.
В профильном ведомстве заявили, что входе проверки запланировано передвижение военной техники. Население предупредили, что возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Проверка позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.
Напомним, что в конце февраля в Беларуси заявили, будто Украина сосредоточила на общей границе ударную группировку из 112-114 тысяч солдат Вооруженных сил (ВСУ). Кроме того, Лукашенко заявил о работе украинских диверсантов на территории РБ.
Ранее "Телеграф" писал, что у России возможно возникнут проблемы на фронте из-за Беларуси. Предприятия Беларуси и России не достигли согласования цену на изготовление деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град". Это приведет к снижению качества продукции.