Несподівано і по всій країні: Білорусь оголосила про перевірку боєздатності армії

У ході перевірки заплановано пересування військової техніки

У понеділок, 11 березня, Білорусь оголосила про раптове проведення перевірки боєздатності армії країни. У Міноборони країни заявили, що перевірка має комплексний характер.

Військові проведуть низку навчань та тренувань, у тому числі з бойовою стріляниною. Така інформація повелася у Телеграм-каналі Міноборони Білорусі.

У профільному відомстві заявили, що на вході перевірки заплановано пересування військової техніки. Населення попередили, що можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Перевірка дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання щодо призначення.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в Білорусі заявили, ніби Україна зосередила на загальному кордоні ударне угруповання із 112-114 тисяч солдат Збройних сил (ЗСУ). Окрім того, Лукашенко заявив про роботу українських диверсантів на території РБ.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії, можливо, виникнуть проблеми на фронті через Білорусь. Підприємства Білорусі та Росії не досягли погодження ціни на виготовлення деталей та вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град". Це спричинить зниження якості продукції.