"Картофельные" шпионы: в Литве рассекретили данные о разгроме белорусской шпионской сети

Все подозреваемые – граждане Литовской республики, которые могли быть завербованы лукашистскими спецслужбами во время визита в Беларусь

Литва раскрыла данные про выявление и задержание на территории страны лиц, шпионивших в пользу лукашистской Беларуси. В течение второй половины 2023 года несколько человек были задержаны по подозрению в сборе информации о вооруженных силах Литвы.

Об этом сообщил литовский портал LRT. По данным государственных органов, шпионов интересовали добровольческие силы национальной обороны страны, сведения о передвижении военной техники Литвы и союзников, а также состояние и прикрытие гражданских объектов стратегического значения.

"Подозреваемые собирали интересующую иностранные разведки информацию, передавали ее заказчику и получали за это вознаграждение, выполняя при этом задачи соответствующих белорусских структур", – сообщили в прокуратуре Литвы.

Все подозреваемые – граждане Литовской республики, которые могли быть завербованы лукашистскими спецслужбами во время визита в Беларусь, отметил глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис. По его словам, КГБ Беларуси пытается агрессивно вербовать не только литовцев, но и находящихся в Литве белорусов.

"Используя запугивание, службы пытаются завербовать и сотрудников литовской дипломатической миссии в Беларуси, но пока безуспешно, должен подчеркнуть", — добавил он.

Как писал "Телеграф", шпионская война России с Западом впервые со времен холодной войны набирает обороты. Доказательством тому является также распространение секретных разговоров немецких офицеров о предоставлении Украине крылатых ракет.

Недавно правоохранительные органы Великобритании сообщили о разоблачении российской шпионской сети. Она состояла из шести граждан Болгарии, которые шпионили в пользу российского террористического режима.