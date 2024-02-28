Белорусские партизаны готовят свержение Лукашенко, действуют из Польши, во главе бывший "чекист"- Рolitico

Группа активно противодействует РФ в ее войне против Украины

Западные СМИ пишут, что группа белорусских диссидентов заявила, что они планируют государственный переворот против самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко. По их словам, план будет осуществлен "в нужное время".

Партизанская группа сопротивления BYPOL действует из Польши, она обучает офицеров и активно противодействует Кремлю в его войне против Украины. Их действия, якобы являются частью подготовки государственного переворота против минского режима, заявил один высокопоставленный деятель. Его слова цитирует Рolitico.

"Мы разработали план и в нужное время претворим его в жизнь", — заявил бельгийскому изданию VRT бывший белорусский офицер Александр Азаров.

По мнению Азарова, обеспечение поражения президента России Владимира Путина в Украине необходимо для ослабления режима Лукашенко. Если ВСУ начнут громить Россию в Украине, у диктатора Владимира Путина не будет возможности поддерживать Лукашенко.

"Без Путина не будет Лукашенко. Если Украина сможет начать успешное наступление, у Путина больше не будет времени на Беларусь", — отметил он.

Азаров добавил, что партизаны совершает диверсии против России, пытаясь помочь Киеву в войне, они атакуют российские самолеты, повреждают железные дороги и обучают белорусских добровольцев, сражающихся вместе с украинскими силами. В феврале 2023 года группа взяла на себя ответственность за атаку беспилотника, в результате которой российский военный самолет серьезно пострадал под Минском.

Азаров — бывший сотрудник белорусских служб безопасности. Он рассказал, что уволился с работы после того, как "стал свидетелем фальсификаций на президентских выборах 2020 года и жесткого подавления последовавших за этим протестов". Он выехал на Украину, а затем в Польшу, откуда руководит BYPOL.

15 февраля белорусский суд заочно признал Азарова вместе с пятью другими бывшими сотрудниками правоохранительных органов виновными в "разжигании социальной розни, подготовке заговора с целью насильственного захвата власти и создании экстремистской группировки". Азаров получил самый суровый приговор — 25 лет лишения свободы и крупный штраф в размере около 123 500 долларов.

Как сообщал "Телеграф", недавно в Беларуси заявили, что Украина якобы сосредоточила на общей границе ударную группировку из 112-114 тысяч солдат Вооруженных сил (ВСУ), но все равно основная угроза связана с работой диверсантов. Поэтому Минск не станет ответно наращивать военный потенциал на юге страны.