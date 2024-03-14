Готовятся воевать с ЕС? Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой

Переброска подразделений 19-й механизированной бригады к границе осуществлялась в несколько этапов

Беларусь в ночь на 14 марта перебросила войска на границу с Литвой. Эшелон с техникой и военными в составе 46 вагонов прибыл на станцию Ошмяны сегодня ночью.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Подробности появились в Telegram.

"Подразделения 19-й механизированной бригады (1-й отдельный механизированный батальон, в/ч 14398; 4-й отдельный танковый батальон, в/ч 22092) были переброшены в Ошмянский район (граничит с Литвой)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество прибывшей техники соответствует неполному механизированному батальону, усиленному танковой ротой.

Власти страны перекинули к границам ЕС:

4 пассажирских вагона (с личным составом ВС РБ);

3 крытых вагона (со снаряжением и боеприпасами);

39 вагонов-платформ: 12 платформ с БМП-2 (всего 24 ед. техники), 9 платформ с танками Т-72Б (9 ед.), 3 платформы с инженерной воинской техникой, 15 платформ с автомобильной техникой (всего 30 ед.).

"Гаюн" пишет, что переброска подразделений 19-й механизированной бригады к границе осуществлялась в несколько этапов.

Сначала 11 марта на станции Заслоново был сформирован первый эшелон с техникой 1-го отдельного механизированного батальона. На следующий день, 12 марта, эшелон был замечен в Орше. Уже 13 марта со станции Заслоново отправился второй эшелон — с техникой 4-го отдельного танкового батальона. Позже в тот же день два указанных эшелона объединили в один, и далее направили на станцию Ошмяны.

Для справки

Ошмянский район — административная единица на северо-востоке Гродненской области Беларуси, граничащий с Литвой. Административный центр — город Ошмяны.

Беларусь перебросила технику и военных на границу с Литвой 14 марта (wikipedia.org)

Напомним, что 11 марта Беларусь объявила о внезапном проведении проверки боеготовности армии страны. В Минобороны страны заявили, что проверка носит комплексный характер.

Отметим, что Беларусь не впервые проводит проверку боевой готовности армии. При этом в предыдущих случаях не вводилось ограничение на движение гражданского транспорта.

В свою очередь Литва в ночь на 1 марта закрыла еще два пропускных пункта на границе с Беларусью – Лаворишкский и Райгардский. В стране остаются действовать только пропускные пункты в Мядининкай и Шальчининкай. Кроме того, в конце 2023 года Литва задержала лиц, шпионивших в пользу Беларуси.

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