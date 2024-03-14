Готуються воювати з ЄС? Білорусь перекинула техніку та військових на кордон із Литвою

Перекидання підрозділів 19-ї механізованої бригади до кордону здійснювалося в кілька етапів

Білорусь у ніч на 14 березня перекинула війська на кордон із Литвою. Ешелон із технікою та військовими у складі 46 вагонів прибув на станцію Ошмяни сьогодні вночі.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруські Гаюн". Подробиці з’явилися у Telegram.

"Підрозділи 19-ї механізованої бригади (1-й окремий механізований батальйон, в/год 14398; 4-й окремий танковий батальйон, в/ч 22092) були перекинуті до Ошмянського району (межує з Литвою)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість техніки, що прибула, відповідає неповному механізованому батальйону, посиленому танковою ротою.

Влада країни перекинула до кордонів ЄС:

4 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РБ);

3 критих вагони (зі спорядженням та боєприпасами);

39 вагонів-платформ: 12 платформ з БМП-2 (всього 24 од. техніки), 9 платформ з танками Т-72Б (9 од.), 3 платформи з інженерною військовою технікою, 15 платформ з автомобільною технікою (всього 30 од.) .

"Гаюн" пише, що перекидання підрозділів 19-ї механізованої бригади до кордону здійснювалося в кілька етапів.

Спочатку 11 березня на станції Заслоново був сформований перший ешелон з технікою 1-го окремого механізованого батальйону. Наступного дня, 12 березня, ешелон було помічено в Орші. Вже 13 березня зі станції Заслоново вирушив другий ешелон — із технікою 4-го окремого танкового батальйону. Пізніше того ж дня два вказані ешелони об’єднали в один і далі направили на станцію Ошмяни.

Для довідки

Ошмянський район — адміністративна одиниця на північному сході Гродненської області Білорусі, що межує з Литвою. Адміністративний центр – місто Ошмяни.

Білорусь перекинула техніку та військових на кордон із Литвою 14 березня (wikipedia.org)

Нагадаємо, що 11 березня Білорусь оголосила про раптове проведення перевірки боєздатності армії країни. У Міноборони країни заявили, що перевірка має комплексний характер.

Зазначимо, що Білорусь не вперше здійснює перевірку бойової готовності армії. При цьому у попередніх випадках не вводилося обмеження щодо руху цивільного транспорту.

У свою чергу Литва в ніч на 1 березня закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – Лаворишський та Райгардський. У країні залишаються діяти лише пропускні пункти у М’ядинінкай та Шальчинінкай. Крім того, наприкінці 2023 року Литва затримала осіб, які шпигунили на користь Білорусі.

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