Рус

Готуються воювати з ЄС? Білорусь перекинула техніку та військових на кордон із Литвою

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Військова техніка РБ Новина оновлена 14 березня 2024, 11:51
Військова техніка РБ. Фото Беларускі Гаюн/Telegram

Перекидання підрозділів 19-ї механізованої бригади до кордону здійснювалося в кілька етапів

Білорусь у ніч на 14 березня перекинула війська на кордон із Литвою. Ешелон із технікою та військовими у складі 46 вагонів прибув на станцію Ошмяни сьогодні вночі.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруські Гаюн". Подробиці з’явилися у Telegram.

"Підрозділи 19-ї механізованої бригади (1-й окремий механізований батальйон, в/год 14398; 4-й окремий танковий батальйон, в/ч 22092) були перекинуті до Ошмянського району (межує з Литвою)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість техніки, що прибула, відповідає неповному механізованому батальйону, посиленому танковою ротою.

Влада країни перекинула до кордонів ЄС:

  • 4 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РБ);
  • 3 критих вагони (зі спорядженням та боєприпасами);
  • 39 вагонів-платформ: 12 платформ з БМП-2 (всього 24 од. техніки), 9 платформ з танками Т-72Б (9 од.), 3 платформи з інженерною військовою технікою, 15 платформ з автомобільною технікою (всього 30 од.) .

"Гаюн" пише, що перекидання підрозділів 19-ї механізованої бригади до кордону здійснювалося в кілька етапів.

Спочатку 11 березня на станції Заслоново був сформований перший ешелон з технікою 1-го окремого механізованого батальйону. Наступного дня, 12 березня, ешелон було помічено в Орші. Вже 13 березня зі станції Заслоново вирушив другий ешелон — із технікою 4-го окремого танкового батальйону. Пізніше того ж дня два вказані ешелони об’єднали в один і далі направили на станцію Ошмяни.

Для довідки

Ошмянський район — адміністративна одиниця на північному сході Гродненської області Білорусі, що межує з Литвою. Адміністративний центр – місто Ошмяни.

Білорусь перекинула техніку та військових на кордон із Литвою 14 березня (wikipedia.org)

Нагадаємо, що 11 березня Білорусь оголосила про раптове проведення перевірки боєздатності армії країни. У Міноборони країни заявили, що перевірка має комплексний характер.

Зазначимо, що Білорусь не вперше здійснює перевірку бойової готовності армії. При цьому у попередніх випадках не вводилося обмеження щодо руху цивільного транспорту.

У свою чергу Литва в ніч на 1 березня закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю – Лаворишський та Райгардський. У країні залишаються діяти лише пропускні пункти у М’ядинінкай та Шальчинінкай. Крім того, наприкінці 2023 року Литва затримала осіб, які шпигунили на користь Білорусі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії, можливо, виникнуть проблеми на фронті через Білорусь. Підприємства Білорусі та Росії не досягли погодження ціни на виготовлення деталей та вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град". Це спричинить зниження якості продукції.

Теги:
#Білорусь #Литва #Військова техніка