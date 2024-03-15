"Папа призывает к переговорам, но…": посол Ватикана объяснил реакцию понтифика на российскую войну в Украине

Папа не является ни политиком, ни военным специалистом, он — пастырь.

В Западной Европе в современном мире есть культура, когда проблемы решаются путем диалога. А в случае с Россией не всегда действуют эти законы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал посол Ватикана, апостольский нунций в Украине, архиепископ Висвальдас Кульбокас. По его словам, Украина знает об этом из своей истории, когда милитаристский режим захватывает территорию, людей, а потом говорит: "А теперь можем разговаривать".

"Кардинал Паролин (государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин. — Ред.) также повторяет, что здесь речь не идет о переговорах ради переговоров, или о мире ради мира, а добавляет слово "справедливый". Справедливые переговоры, справедливый мир. Кардинал Паролин объясняет, что когда Папа призывает к переговорам, то он призывает все стороны, но первый шаг должна сделать Россия, потому что она начала войну, она и должна остановиться, чтобы найти условия для переговоров", — сказал он.

Он добавил, что о таких вещах легче говорить специалистам, а Папа не является ни политиком, ни военным специалистом, он пастырь. И здесь разные видения: вопросы политические, а ответ пастырский.

Также Кульбокас сказал, что кардинал Паролин объяснил, что когда Папа говорит о смелости, о переговорах и смелости на переговоры, то он призывает все стороны.

Он говорит, что первый шаг должна сделать Россия и смелость означает остановить войну со стороны России. Что значат для политиков переговоры? Это всегда смелость. Кремль начал эту агрессию и остановиться ему уже нелегко. Убили десятки тысяч людей и нелегко сказать: мы останавливаемся. Чтобы остановиться, нужна большая смелость. И об этом говорит Папа как пастырь", — резюмировал Кульбокас.

Напомним, что Папа Римский накануне сделал резонансное заявление. По его мнению, Украина должна поднять "белый флаг", чтобы прекратить войну. Этот символ означает капитуляцию. Многие так и восприняли слова понтифика. Украинцев разозлило предложение Папы Римского, и они высказались по этому поводу.

Пресс-службе Ватикана пришлось объяснить его слова. Ее глава Маттео Бруни заявил, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию, а начало мирных переговоров.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Католической церкви пригласил на встречу патриарха Кирилла, главу Русской православной церкви. Последний является верным поклонником Кремля.