"Папа закликає до перемовин, але…": посол Ватикану пояснив реакцію понтифіку на російську війну в Україні

Папа не є ні політиком, ні військовим спеціалістом, він — пастир

У Західній Європі у сучасному світі є культура, коли проблеми вирішують шляхом діалогу. А у випадку з Росією не завжди діють ці закони.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів посол Ватикану, апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. За його словами, Україна знає про це зі своєї історії, коли мілітаристський режим захоплює територію, людей, а потім каже: "А тепер можемо розмовляти".

"Кардинал Паролін (державний секретар Ватикану П'єтро Паролін. — Ред.) також повторює, що тут не йде мова про перемовини заради перемовин, або про мир заради миру, а додає слово "справедливий". Справедливі перемовини, справедливий мир. Кардинал Паролін пояснює, що коли Папа закликає до перемовин, то він закликає всі сторони, але перший крок має зробити Росія, бо вона почала війну, вона і мусить зупинитись, щоб знайти умови для перемовин", — сказав він.

Він додав, що про такі речі легше говорити спеціалістам, а Папа не є ні політиком, ні військовим спеціалістом, він — пастир. І тут різні бачення: запитання політичні, а відповідь пастирська.

Також Кульбокас сказав, що кардинал Паролін і пояснив, що коли Папа говорить про сміливість, про перемовини і сміливість на перемовини, то він закликає всі сторони.

"Він каже, що перший крок має зробити Росія і сміливість означає зупинити війну з боку Росії. Що значать для політиків перемовини? Це завжди сміливість. Кремль почав цю агресію і зупинитись йому вже нелегко. Вбили десятки тисяч людей і нелегко сказати: ми зупиняємося. Щоб зупинитись, потрібна велика сміливість. І про це говорить вже Папа як пастир", — резюмував Кульбокас.

Нагадаємо, що Папа Римський напередодні зробив резонансну заяву. На його думку, Україна має підняти "білий прапор", щоб припинити війну. Цей символ означає капітуляцію. Багато хто так і сприйняв слова понтифіка. Українців розлютила пропозиція Папи Римського, і вони висловилися з цього приводу.

Пресслужбі Ватикану довелося пояснити його слова. Її голова Маттео Бруні заявив, що Папа Римський мав на увазі не капітуляцію, а початок мирних переговорів.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Католицької церкви запросив на зустріч патріарха Кирила, главу Російської православної церкви. Останній є вірним прихильником Кремля.