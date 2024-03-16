"Марин Ле Пен не изменилась": французский политолог о настоящей позиции лидера ультраправых

Она вынуждена была сказать нечто подобное

Вопрос поддержки Украины ультраправыми партиями Франции, которые имеют выраженную приверженность России и до сих пор на слуху. Ведь недавно лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен в своей речи высказалась об уважении к нашему государству.

Но это не значит, что она изменила свою риторику и открестилась от России. Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" Николя Тензер — французский политолог.

Он говорит, что однопартийцы Марин Ле Пен, в сущности, подрывают безопасность Украины всеми своими действиями.

"Голоса ее партии в Европарламенте очень четко свидетельствуют о том, что там нет никакой поддержки Украины, и они все еще распространяют многие российские нарративы", — отметил политолог.

Он также акцентирует внимание на том, что Жордан Барделла лидер ультраправых, который возглавит список на евровыборах во Франции также очень близок к России. Но именно поддержка общественности во Франции Украины побуждает Ле Пен к таким речам. Так как в Париже считают РФ угрозой безопасности Европы.

"Недавно во Франции был проведен опрос, который показал, что даже ее избиратели поддерживают Украину и считают Россию настоящей опасностью", — добавил политолог.

По его мнению, лидер ультраправовых вынуждена адаптироваться к этому и говорить то, что большинство хочет услышать. Но она также отлично знает, что избиратели поддержат представителя ее партии по другим причинам.

Политолог считает, что они не будут голосовать, имея в виду Украину и Россию. Их голоса будут за внутренние вопросы, например миграционную политику. Он также добавил, что многие ее избиратели испытывают определенную ненависть к Макрону.

Больше о том, что стоит за изменениями в публичных заявлениях Макрона и как его стратегию по Украине воспринимают внутри Франции, читайте в материале "Телеграфа": Почему Макрон изменил свою позицию по Украине? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа.

Ранее "Телеграф" писал, что французский политолог озвучил два сценария по отношению к войскам НАТО в Украине.