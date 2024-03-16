"Марін Ле Пен не змінилася": французький політолог про справжню позицію лідерки ультраправих

Вона змушена була сказати щось подібне

Питання підтримки України ультраправими партіями Франції, які мають виражену прихильність до Росії й досі на слуху. Адже нещодавно лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен у своїй промові висловилась про повагу до нашої держави.

Але це не означає, що вона змінила свою риторику і відхрестилась від Росії. Про це розповів в інтерв'ю "Телеграфу" Ніколя Тензер — французький політолог.

Він каже, що однопартійці Марін Ле Пен, по суті, підривають безпеку України усіма своїми діями.

"Голоси її партії в Європарламенті дуже чітко свідчать про те, що там нема жодної підтримки України, і вони все ще поширюють багато російських наративів", — зауважив політолог.

Він також акцентує на тому, що Жордан Барделла лідер ультраправих, який очолить список на євровиборах у Франції також дуже близький до Росії. Але саме підтримка громадськості у Франції України, спонукає Ле Пен до таких промов. Адже у Парижі вважають РФ загрозою безпеки Європи.

"Нещодавно у Франції провели опитування, яке показало, що навіть її виборці підтримують Україну і вважають Росію справжньою небезпекою", — додав політолог.

На його думку, лідерка ультраправових змушена адаптуватися до цього і казати те, що більшість хоче почути. Але вона також чудово знає, що виборці підтримають представника її партії з інших причин.

Політолог вважає, що вони не будуть голосувати, маючи на думці Україну і Росію. Їх голоси будуть за внутрішні питання, наприклад, міграційну політику. Він також додав, що багато її виборців відчувають певну ненависть до Макрона.

Більше про те, що стоїть за зміною у публічних заявах Макрона та як його стратегію щодо України сприймають всередині Франці читайте у матеріалі "Телеграфу": Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв’ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа.

Раніше "Телеграф" писав, що французький політолог озвучив два сценарії щодо військ НАТО в Україні.